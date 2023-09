Snažan govor Sandre Benčić: Otkrila kojim porukama želi postati premijerka Hrvatske

Hrvatska može bolje, glavna je poruka Sandre Benčić, novoizabrane premijerske kandidatkinje platforme Možemo!. Socijalna pravda, zelena tranzicija, napuštanje fosilnih goriva, jednake mogućnosti za sve, prehrambena samodostatnost, kvalitetnije obrazovne politike, zdravstvo dostupno svima i dostojanstven život za umirovljenike neke su od istaknutijih točaka u njezinom programu koji je predstavila u središtu stranke u Berislavićevoj, podršku su joj pružili gradonačelnik Tomislav Tomašević i drugi viđeniji možemovci poput Ivane Kekin, Urše Raukar, Gordana Bosanca, Damira Bakića... Sandra Benčić održala je upečatljiv govor u kojemu je navela neke od ključnih stavki svog programa.



-Hrvatska je ušla u Schengen, eurozonu i euroatlantske integracije. Postali smo prepoznatljivi po monokulturi turizma, no ni jedna vlada u posljednjih 30 godina nije stvorila zemlju za ljude, zemlju kvalitete života te pravedno, egalitarno društvo, kao ni institucije krojene po mjeri potreba građana. HDZ je u 30 godina uspio uništiti temelj svega, a to je povjerenje - rekla je u uvodnom izlaganju Sandra Benčić.

Vraćanje povjerenja i samopouzdanja, u hrvatsko društvo i institucije, glavna joj je motivacija za kandidaturu, kaže.–U 30 godina u Hrvatskoj je stvoren nakaradni sistem države zarobljene u interesima stranačke klike koja zemlju, građane i resurse doživljava kao svoj feud kojim raspolaže na osnovu političkog mandata. Vrijeme curi i moramo to zaustaviti. Život bez stranačke iskaznice u Hrvatskoj je život bez perspektive i život nepredvidivosti - istakla je Benčić te kao neke od najvećih problema navela odlazak mladih iz zemlje, što za posljedicu ima nefunkcionalnu ekonomiju baziranu na rentijerstvu i monokulturi turizma, koja stvara nisko plaćena radna mjesta. Zbog toga se hrvatsko društvo mora ponovno izgraditi, navela je te parafrazirala poznatu maksimu Thomasa Hobbesa–Izgradit ćemo društvo u kojem nije svatko svakome vuk. Dobar i ispunjen život ne dolazi preko leđa drugih nego borbom rame uz rame s drugima, a na svakoj je vladi i svim institucijama da gradi okvir u kojemu je to moguće - poentirala je. Najsretnije zemlje su one u kojima vlada visoko povjerenje u institucije, podsjetila je Benčić.–Imamo pravo tražiti zemlju koja pruža, povratak dostojanstva, krov nad glavom bez doživotnog dužničkog ropstva, javnozdravstvenu uslugu kada nam je potrebna. Moramo stremiti tome da postanemo jedna od najuspješnijih zemalja u zelenoj tranziciji. Možemo to, imamo resursa, a do sad nije bilo jedino političke volje - rekla je Benčić te dodala kako toga svega nema bez kvalitetnih obrazovnih politika.–Želimo škole koje su sretna i sigurna mjesta, koje u djeci umjesto straha od neuspjeha generiraju samopouzdanje kako bi postali puni i aktivni članovi društva- istakla je. Druga važna stavka je reforma zdravstvenog sustava.–Domovi zdravlja želimo da se vrate ideji zdravlja za sve Andrije Štampara. Za nas medicina nije trgovačka nego javna, humana djelatnost. Sve više je trgovačka i to ćemo zaustaviti- naglasila je. Stvarat će i novi ekonomski razvojni model baziran na zelenoj reindustrijalizaciji zemlje koja će stvoriti nova i dobro plaćena radna mjesta.

–Ciljevi su prehrambena samodostatnost, energetska tranzicija i napuštanje fosilnih goriva, stvaranje roba i usluga za zelenu tranziciju umjesto da ih uvozimo. Želimo poticati poljoprivredu na principima bioraznolikosti i kvalitete tla, a ne kao do sada - kaže.Naglasak je i na znanstvenoj zajednici koja u partnerstvu s javnim i privatnim sektorom proizvodi nove tehnologije za izazove budućnosti.–Treba nam i nova socijalna politika koja uključuje a ne isključuje. Naši stariji se tretiraju kao da više društvu nisu potrebni jednom kada izađu s tržišta rada. Moramo napraviti takvu politiku da što duže i aktivnije ostanu živjeti u svojim zajednicama, i ne smijemo ih odbacivati nakon 65. i zabranjivati im rad- istakla je te dodala kako želi da, kao godišnji odmor od barem sedam dana, kulturne sadržaje i druge aktivnosti. Bitna joj je i podrška žrtvama nasilja u obitelji ne samo u psihološkom već i u egzistencijalnom smislu te univerzalni infrastrukturalni dizajn prilagođen osobama s invaliditetom.–Možemo postati zemlja u koju se dolazi, a ne odlazi - zaključila je te svoju stranku usporedila s hrvatskom reprezentacijom koja je na svim natjecanjima outsider, no uspije se plasirati u finale.Možemo će imati liste u svim jedinicama, a na njima neće biti anonimci,već ugledni članovi svojih zajednica. Postizborne koalicije dolaze u obzir sa strankama isključivo lijevo od centra nadalje sve do krajnje ljevice. Sa strankama desnog centra, ističe, neće koalirati.