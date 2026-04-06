Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UPOZORENJE IZ RUSIJE

Zaharova žestoko prijeti dijelu europskih zemalja: 'Ako budu dovoljno pametne, poslušat će...'

Russian Foreign Minister Lavrov holds annual press conference in Moscow
Foto: SHAMIL ZHUMATOV/REUTERS
1/3
Autor
Dora Taslak
06.04.2026.
u 20:48

Nakon incidenata u kojima su ukrajinski dronovi ušli na teritorij baltičkih zemalja, počele su kružiti glasine da su te zemlje dopustile ukrajinskim bespilotnim letjelicama korištenje svog zračnog prostora

Rusija je uputila upozorenje baltičkim zemljama zbog toga što navodno dopuštaju Ukrajini da koristi njihov zračni prostor za napade bespilotnim letjelicama, prenosi Interfax. "Tim zemljama je upućeno odgovarajuće upozorenje. Ako te zemlje budu dovoljno pametne, poslušat će. Ako ne, suočit će se s odgovorom“, rekla je Marija Zaharova, glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova.

Nakon incidenata u kojima su ukrajinski dronovi ušli na teritorij baltičkih zemalja, u ruskim medijima počele su kružiti glasine da su te zemlje dopustile ukrajinskim bespilotnim letjelicama korištenje svog zračnog prostora, navodi Ukrainska Pravda. Latvija je navela da Rusija vodi dezinformacijsku kampanju o ovom pitanju, dok je Estonija izravno odbacila optužbe da je Ukrajini dala dopuštenje.

Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine ispričalo se svojim partnerima zbog incidenata i izjavilo da su dronovi najvjerojatnije skrenuli s kursa pod utjecajem ruskih sustava elektroničkog ratovanja. Ukrajinski ministar vanjskih poslova, Andrij Sybiha, rekao je da Rusija namjerno skreće ukrajinske dronove kako bi ušli na teritorij baltičkih zemalja.
Ključne riječi
Marija Zaharova Rusija baltičke zemlje rat u Ukrajini

Komentara 9

Pogledaj Sve
BL
Bloomberg
21:06 06.04.2026.

Ima jedna narodna priča koja se zove:Sve je Božje. Nju bi trebali pročitati -trojica razjarenih- koji ratuju po svijetu, dok im nije kasno.

Avatar Vrsalj
Vrsalj
21:10 06.04.2026.

Rusija uopće nije ozbiljan igrač to se vidi po misiji na mjesec Rusi su potpuno ispali jedina prednost Rusije je što je nuklearna sila Rusija je totalno pajac .

Avatar BRISELKO
BRISELKO
21:27 06.04.2026.

Znam da to niti na koji način nije povezano s temom članka, no moram napisati da bih se rado intimno družio s drugaricom Zaharovom...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!