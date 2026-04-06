Zaharova žestoko prijeti dijelu europskih zemalja: 'Ako budu dovoljno pametne, poslušat će...'

Rusija je uputila upozorenje baltičkim zemljama zbog toga što navodno dopuštaju Ukrajini da koristi njihov zračni prostor za napade bespilotnim letjelicama, prenosi Interfax. "Tim zemljama je upućeno odgovarajuće upozorenje. Ako te zemlje budu dovoljno pametne, poslušat će. Ako ne, suočit će se s odgovorom“, rekla je Marija Zaharova, glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova.

Nakon incidenata u kojima su ukrajinski dronovi ušli na teritorij baltičkih zemalja, u ruskim medijima počele su kružiti glasine da su te zemlje dopustile ukrajinskim bespilotnim letjelicama korištenje svog zračnog prostora, navodi Ukrainska Pravda. Latvija je navela da Rusija vodi dezinformacijsku kampanju o ovom pitanju, dok je Estonija izravno odbacila optužbe da je Ukrajini dala dopuštenje.

Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine ispričalo se svojim partnerima zbog incidenata i izjavilo da su dronovi najvjerojatnije skrenuli s kursa pod utjecajem ruskih sustava elektroničkog ratovanja. Ukrajinski ministar vanjskih poslova, Andrij Sybiha, rekao je da Rusija namjerno skreće ukrajinske dronove kako bi ušli na teritorij baltičkih zemalja.