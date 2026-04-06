Objavljena insajderska vijest: Evo što se tajno događa između SAD-a i Irana

Trump uputio prijetnju Iranu punu psovki zbog Hormuškog tjesnaca

Teheran odbacuje njegove zahtjeve i tvrdi da se plovni put “nikada neće vratiti na staro”

Iranska vojska tvrdi da je američki avion pogođen tijekom operacije spašavanja pilota

6:45 - Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da su njihove snage dovršile val napada usmjerenih na infrastrukturu iranskog režima u Teheranu. Prema lokalnim izvješćima, u napadima je poginulo najmanje 17 osoba. Novinska agencija Fars navodi da je 13 ljudi stradalo u stambenom području u jugozapadnom predgrađu glavnog grada, u blizini Eslamshara. Državni mediji također prenose izjave hitnih službi prema kojima je u Teheranu poginulo šestero djece, no zasad nije jasno radi li se o istim žrtvama koje se spominju u ranijim izvješćima.

U međuvremenu, Iranski Crveni polumjesec objavio je snimke na platformi X za koje tvrdi da prikazuju rad hitnih timova na terenu, uključujući sanaciju posljedica zračnog napada i pretraživanje ruševina u potrazi za preživjelima.

6:30 - SAD, Iran i skupina regionalnih posrednika razgovaraju o uvjetima potencijalnog 45-dnevnog primirja koje bi moglo dovesti do trajnog završetka rata, izvijestio je Axios u nedjelju, pozivajući se na četiri američka, izraelska i regionalna izvora upoznata s pregovorima. Reuters nije mogao potvrditi tu vijest, s obzirom da Bijela kuća i američki State Department trenutno nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Kako javlja Axios, posrednici raspravljaju o uvjetima dvofaznog sporazuma, a prva faza bi bila potencijalno 45-dnevno primirje tijekom kojeg bi se pregovaralo o trajnom završetku rata. Druga faza bi bio sporazum o završetku rata. Također, navodi se, primirje bi se moglo produžiti ako bude potrebno dodatno vrijeme za razgovore.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju Wall Street Journalu da je utorak navečer njegov rok da Iran otvori Hormuški tjesnac ili se suoči s napadima na kritičnu infrastrukturu. "Ako ne učine nešto do utorka navečer, neće više imati nikakvih elektrana i neće imati mostova", rekao je Trump Journalu.