Objavljena insajderska vijest: Evo što se tajno događa između SAD-a i Irana

U.S. President Donald Trump delivers an address to the nation about the Iran war at the White House in Washington
Foto: Alex Brandon/REUTERS
Autori: Večernj.hr, Hina
06.04.2026.
u 07:02

Rat između Izraela i Irana ulazi u 38. dan, dok se sukobi nastavljaju bez naznaka smirivanja. Najvažnije detalje i najnoviji razvoj događaja pratite ovdje.

  • Trump uputio prijetnju Iranu punu psovki zbog Hormuškog tjesnaca
  • Teheran odbacuje njegove zahtjeve i tvrdi da se plovni put “nikada neće vratiti na staro”
  • Iranska vojska tvrdi da je američki avion pogođen tijekom operacije spašavanja pilota 

6:45 -  Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da su njihove snage dovršile val napada usmjerenih na infrastrukturu iranskog režima u Teheranu. Prema lokalnim izvješćima, u napadima je poginulo najmanje 17 osoba. Novinska agencija Fars navodi da je 13 ljudi stradalo u stambenom području u jugozapadnom predgrađu glavnog grada, u blizini Eslamshara. Državni mediji također prenose izjave hitnih službi prema kojima je u Teheranu poginulo šestero djece, no zasad nije jasno radi li se o istim žrtvama koje se spominju u ranijim izvješćima.

U međuvremenu, Iranski Crveni polumjesec objavio je snimke na platformi X za koje tvrdi da prikazuju rad hitnih timova na terenu, uključujući sanaciju posljedica zračnog napada i pretraživanje ruševina u potrazi za preživjelima.

6:30  - SAD, Iran i skupina regionalnih posrednika razgovaraju o uvjetima potencijalnog 45-dnevnog primirja koje bi moglo dovesti do trajnog završetka rata, izvijestio je Axios u nedjelju, pozivajući se na četiri američka, izraelska i regionalna izvora upoznata s pregovorima. Reuters nije mogao potvrditi tu vijest, s obzirom da Bijela kuća i američki State Department trenutno nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Kako javlja Axios, posrednici raspravljaju o uvjetima dvofaznog sporazuma, a prva faza bi bila potencijalno 45-dnevno primirje tijekom kojeg bi se pregovaralo o trajnom završetku rata. Druga faza bi bio sporazum o završetku rata. Također, navodi se, primirje bi se moglo produžiti ako bude potrebno dodatno vrijeme za razgovore.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju Wall Street Journalu da je utorak navečer njegov rok da Iran otvori Hormuški tjesnac ili se suoči s napadima na kritičnu infrastrukturu. "Ako ne učine nešto do utorka navečer, neće više imati nikakvih elektrana i neće imati mostova", rekao je Trump Journalu.
rat na Bliskom istoku napad na Iran

KR
krka
08:06 06.04.2026.

Večina političara u Europi želi rat s rusijom .

ZU
Zuko
07:09 06.04.2026.

Nee agenda 2020-2030 pa to su čekali u Europi a većina političara je još na vlasti koji to hoće .

