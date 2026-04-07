Žele u EU, a uvjereni su i da mogu pomoći protiv Rusije: 'Mi donosimo nešto jedinstveno za stol'

Smještena između Rumunjske i Ukrajine, mala zemlja već godinama pokušava pristupiti Europskoj uniji. Iako bi joj to donijelo znatna sigurnosna jamstva, Moldavija je sigurna kako i ona može učiniti savez sigurnijim. "Pristupanje Moldavije često se opisuje kao sigurnosno jamstvo za našu zemlju - i to jest. Ali, to je jednako tako strateška investicija u sigurnost same Europe", kazala je Cristina Gherasimov, moldavska zamjenica premijera za europske integracije, za Politico.

Moldavija je optužila Rusiju da je vodila velike kampanje miješanja u izbore te destabilizacije 2024. i 2025. godine, što je Moskva zanijekala. Uz to, istočnoeuropska zemlja razbila je prekograničnu mrežu koja je obučavala mladiće i djevojke u tajnim kampovima za provođenje navodnih ruskih operacija destabilizacije u Francuskoj i Njemačkoj.

"Mi donosimo nešto jedinstveno za stol. Teško stečeno znanje i rješenja testirana na terenu protiv ruskih hibridnih prijetnji", kaže Stanislav Secrieru, savjetnik moldavske predsjednice za nacionalnu sigurnost, te dodaje kako je Moldavija podijelila lekcije naučene iz suprotstavljanja Kremlju s državama članicama EU-a koje ove i sljedeće godine održavaju izbore. "Moldavija je, kroz pokušaje i pogreške, testirala i uspješno primijenila protustrategije. Možemo podijeliti stručnost u suzbijanju nezakonitog financiranja, borbi protiv dezinformacija, kibernetičkoj sigurnosti i zaštiti integriteta izbornih procesa.“

Maia Sandu, predsjednica Moldavije, obilazi europske prijestolnice kako bi argumentirala zašto bi Europska unija trebala primiti njezinu zemlju. U govoru u latvijskom parlamentu, predstavila je integraciju Moldavije kao pitanje "strateške koherentnosti", argumentirajući da bi ostavljanje zemalja poput njezine izvan bloka bilo dar Kremlju. "Europa koja ozbiljno shvaća svoju sigurnost mora ozbiljno shvaćati i svoje istočno susjedstvo. Ne može podržavati Ukrajinu jednom rukom, a ostavljati demokratske nacije u sivim zonama drugom."

U srpnju prošle godine u Kišinjevu, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kazala je da budućnost Moldavije leži u Europskoj uniji. "Pokazali ste nevjerojatnu hrabrost i odlučnost", rekla je te dodala kako Moldavija ima povijesnu priliku za napredak. "Sve što vas čini ponosnima, čini i nas zajedno ponosnima. Pokazali ste istinsku solidarnost. Rasporedili ste svoje vatrogasce uz naše u ključnim područjima visokog rizika tijekom ljetnih mjeseci. Dakle, kada se Moldavija pridruži Europskoj uniji, svi ćemo biti sigurniji, otporniji i ujedinjeniji."

"Maia, rekla si da je za Moldaviju Europa san koji mora postati stvarnost. Mi u Europskoj uniji učinit ćemo sve što možemo da ostvarimo vaš san", ustvrdila je tada Leyen .