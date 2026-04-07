Dvojica muškaraca dogovorila masažu, pa jedan drugog prijavio za bludne radnje

Državljanin Sirije uhićen je u Zagrebu zbog sumnje da je bludničio nad muškarcem, hrvatskim državljaninom. Prema neslužbenim informacijama, dvojica muškaraca sastala su se u zagrebačkom parku Ribnjak radi dogovorene masaže. Prvo je Sirijac masirao Hrvata, a onda je Hrvat masirao njega. No tijekom masaže, kako se sumnja, Sirijac je Hrvata počeo dirati po intimnim dijelovima tijela, nakon čega ga je ovaj prijavio za bludne radnje. Nedugo nakon toga je Sirijac uhićen, a nakon što je ispitan, završio je u Remetincu jer mu je određen istražni zatvor zbog mogućeg bijega i opasnosti od ponavljanja djela.

Ovo nije prvi takav incident u parku Ribnjak, jer je lani bio uhićen državljanin Egipta, stranac s privremenim boravkom u Hrvatskoj, kojeg je japanska državljanka prijavila za silovanje. I u tom slučaju sve je počelo kao dogovoreni sastanak, no u nekom trenutku Egipćanin je pitao Japanku, voli li seks, na što mu je ona odgovorila niječno. Nakon toga se ona pokušala udaljiti, no on joj je prepriječio put, pokušao ju je poljubiti, te ju je na koncu srušio na pod i silovao. Japanka je sve prijavila policiji, a Egipćanin je uskoro nađen, zahvaljujući i komunikaciji imali prije nedjela za koje je Egipćanin u međuvremenu i osuđen. Na sudu je priznao sve za što ga se teretilo te je nepravomoćno osuđen na pet godina zatvora, a pravomoćnost te presude čeka u istražnom zatvoru.