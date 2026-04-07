Nakon godina sporova, sud prelomio: postupci posvojenja za istospolne parove moraju se dovršiti

Upravni sud u Zagrebu donio je pravomoćnu presudu kojom je poništio odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za socijalni rad, te potvrdio da se postupci posvojenja u istospolnim obiteljima ne smiju zaustavljati, već se moraju provesti do kraja u skladu s najboljim interesom djeteta, javljaju iz udruge Dugina obitelj.

Presuda, donesena 11. veljače 2026., postala je pravomoćna 6. ožujka 2026. Riječ je o slučaju u kojem je žena željela posvojiti dijete svoje životne partnerice, u situaciji koja je pravno usporediva s brojnim primjerima u heteroseksualnim obiteljima, primjerice kada jedan partner posvaja dijete drugog partnera nakon razvoda ili smrti biološkog roditelja. Sud je utvrdio da ne postoji pravna osnova za isključivanje životnih partnera iz postupka posvojenja i zaustavljanja procedure, osobito kada je osoba već prošla stručnu procjenu i upisana u registar potencijalnih posvojitelja.

Ova odluka dolazi nakon višegodišnjeg pravnog procesa koji je pokazao kako institucije, unatoč ranijim sudskim odlukama, nastavljaju ograničavati prava istospolnih parova u praksi. Podsjetimo, još 2021. godine sudovi su potvrdili da istospolni parovi imaju pravo pristupiti procjeni za posvojitelje, a 2022. godine Visoki upravni sud tu je odluku učinio pravomoćnom. Unatoč tome, Ministarstvo je kroz administrativne odluke i dalje onemogućavalo posvojenja.

Obustavilo je postupak posvojenja u ovom konkretnom slučaju, i odbilo žalbu, sve dok nakon dugog sudskog procesa Upravni sud nije poništio takve odluke i naložio ponovno postupanje. To znači da nadležna tijela sada moraju ponovno provesti postupak i donijeti odluku uzimajući u obzir pravno shvaćanje suda, bez isključivanja podnositeljice zbog njezina statusa životne partnerice.

U obrazloženju presude sud ističe da nije dopušteno različito postupanje prema osobama samo na temelju njihove seksualne orijentacije. Također naglašava da životni partneri moraju biti tretirani jednako kao bračni i izvanbračni drugovi, te da upis u registar posvojitelja mora imati stvarni pravni učinak. Sud dodatno navodi da je pravno nelogično dopustiti nekome ulazak u sustav posvojenja, a zatim ga iz tog sustava isključiti isključivo zbog statusa životnog partnerstva. Posvojenje u Hrvatskoj regulirano je Obiteljskim zakonom, no sud je naglasio da se njegove odredbe moraju tumačiti u skladu s Ustavom i zakonima koji zabranjuju diskriminaciju.

U praksi, to znači da institucije više ne mogu odbijati zahtjeve isključivo zbog toga što se radi o životnom partnerstvu. Ovo je prvi pravomoćno okončani slučaj u kojem je sud otvorio put posvojenju djeteta partnera u istospolnoj obitelji u Hrvatskoj, no nije jedini takav postupak. Trenutno je više sličnih slučajeva u tijeku pred hrvatskim sudovima. “Ovo nije nova privilegija, nego konačno potvrda da se postojeći zakoni moraju primjenjivati jednako na sve obitelji”, rekao je Daniel Martinović iz udruge Dugine obitelji. “Ovaj slučaj jasno pokazuje obrazac, prava su postojala na papiru, ali su ih institucije sustavno pokušavale zaobići. Sud je sada vrlo jasno rekao da to nije dopušteno.”

“Važno je razumjeti da se ovdje radi o zaštiti djece. Dijete koje već živi u obitelji sada može dobiti punu pravnu sigurnost i odnos s oba roditelja, kao i svako drugo dijete”, dodao je Martinović. Presuda potvrđuje da prava koja su priznata bračnim drugovima moraju biti dostupna i životnim partnerima. Važno je i da se Ministarstvo u ovom slučaju nije žalilo, zbog čega je presuda postala pravomoćna bez daljnjih pokušaja opstrukcije. “Očekujemo da će ova presuda konačno zaustaviti praksu administrativnih blokada i omogućiti da se svaki slučaj procjenjuje prema dobrobiti djeteta, a ne prema tome tko su roditelji”, zaključio je Daniel Martinović. O ovom i drugim aktualnim slučajevima razgovarat će se u četvrtak na događanju „Dugini razgovori“, gdje će se otvoriti prostor za razgovor o pravnim, društvenim i svakodnevnim izazovima duginih obitelji.