Turisti masovno otkazuju uskršnje odmore, sektor u panici: 'Gotovo je sve pogođeno'

Rat između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana izazvao je potres u turističkom sektoru. Hoteli u Beču i drugim popularnim destinacijama bilježe masovna otkazivanja rezervacija, posebno gostiju iz arapskih zemalja, Izraela i Azije. Prema pisanju austrijskog portala Heute rat je doveo do značajnog pada prihoda jer su gosti iz bogatih bliskoistočnih zemalja otkazali dolaske u velikom broju. Sonja Wimmer, vlasnica i direktorica hotela The Harmonie Vienna, izjavila je: "Gosti iz arapskog prostora smanjeni su za 80 posto, iz Izraela za više od 80 posto, a gosti iz azijskih zemalja, tu bilježimo potpuni gubitak". Bečki udruga hotelijera upozorava na probleme. "Putovanja su postala ne samo skupa, nego i izuzetno nesigurna", kaže Alexander Ipp, čelnik udruge. Ukupni pad gostiju iz najjače pogođenih regija iznosi između 15 i 20 posto. Problem je dodatno ozbiljan jer gosti iz Emirata i drugih arapskih zemalja troše znatno više, u prosjeku 530 eura dnevno, dok europski gosti troše samo 179 eura dnevno. To znači da zamjena gostiju ne može nadoknaditi financijski gubitak.

Peter Hauptmann, voditelj filijale putničke agencije Kuoni, dodaje: "Gotovo je sve pogođeno. Ako netko leti preko Dubaija na Maldive ili u Tajland, i to je sada pogođeno". Rat je poremetio zračni promet, zatvorio ili ograničio neke zračne koridore te doveo do velikog porasta cijena letova. Mnogi putnici otkazuju ili mijenjaju rezervacije ne samo za Bliski istok, nego i za destinacije koje koriste bliskoistočne zračne luke kao mjesto za presjedanje.

U Beču su najviše pogođeni hoteli u centru, poput onih oko Stephansplatza, piše Heute. Utjecaj se osjeća i u drugim austrijskim regijama koje tradicionalno privlače goste iz Zaljeva, poput Tirola i Salzburga. Za sada je nejasno kako će se situacija razvijati tijekom ljetne sezone. Neki stručnjaci primjećuju porast potražnje za 'sigurnijim' zapadnim destinacijama poput Španjolske i Kanarskih otoka.

Rat u Iranu teško pogađa Cipar. Zbog geografske blizine Bliskom istoku, turisti ga izbjegavaju. Rezervacije su pale, a vlada je odobrila paket pomoći od 200 milijuna eura. Nadalje, iranski dron napao je britansku vojnu bazu na jugu Cipra krajem ožujka. To nije dobra reklama za turiste koji žele pobjeći u toplije krajeve za Uskrs. Za ciparsku turističku industriju, a zapravo i za gospodarstvo cijele zemlje - ovo je pogubno. Turizam, s udjelom od oko 15 posto bruto domaćeg proizvoda, jedan je od najvažnijih izvora prihoda.

"Rezervacije za ožujak i travanj pale su za gotovo 40 posto“, rekao je za Reuters Christos Angelides, čelnik ciparskog udruženja hotela . Nekoliko lokalnih medija također izvještava da su otkazivanja značajno porasla ne samo za ožujak i travanj, već i za svibanj.

Veliki švicarski turoperatori potvrdili su Blicku da je potražnja za putovanjima na Cipar među švicarskim putnicima pala. "Trenutno primjećujemo blago oklijevanje u novim rezervacijama", rekao je glasnogovornik TUI-ja. Dertour Suisse također je izjavio: "Primjećujemo smanjenje potražnje za odredištima koja okružuju pogođena područja, poput Cipra i Egipta." Generalni direktor specijaliziranog turoperatora ITS Coop Travel rekao je za Travelnews da su rezervacije za Cipar trenutno "blizu nule". Dodao je da su Egipat i Turska također zabilježili pad potražnje od izbijanja rata. Kako bi ublažila ekonomsku štetu uzrokovanu padom potražnje, ciparska vlada sastavila je paket mjera za turistički sektor. Država će pokriti 30 posto plaća zaposlenika u hotelima i turističkim smještajima koji se ranije nisu mogli otvoriti, objavio je predsjednik Nikos Christodoulidis u televizijskom obraćanju.