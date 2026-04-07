Hitno zapošljavanje diljem Hrvatske: Traže se radnici na benzinskim postajama, plaća do 1.400 eura

Na tržištu rada otvorila se nova mogućnost za brzo zapošljavanje. Tvrtka Horeca posao objavila je oglas za radna mjesta na benzinskim postajama širom Hrvatske, s posebnim naglaskom na Split i područje Dalmacije.

Radni odnos nudi se na određeno vrijeme, uz mogućnost vrlo brzog početka rada nakon selekcijskog postupka, piše Slobodna Dalmacija.

Mjesečna neto plaća kreće se između 1.300 i 1.400 eura, a zaposlenicima su osigurane i dodatne naknade za prekovremeni rad te rad nedjeljom. Kandidati trebaju imati završenu srednju školu, dok se osnovno poznavanje rada na računalu smatra prednošću.