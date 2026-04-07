OZBILJNI FINANCIJSKI PROBLEMI

Cijene goriva rekordne, Njemačka vlada pod pritiskom: 'Njihove mjere dodatno su pogoršale situaciju'

Valerija Momčinović/Hina
07.04.2026.
u 16:44

Čelnik Njemačkog udruženja poljoprivrednika (DBV) Joachim Rukwied je pozvao vladu da ukine porez na ugljik i da privremeno smanji poreze na energiju

Njemački poljoprivrednici mogli bi zbog skoka cijena goriva imati ozbiljnih financijskih problema koji bi mogli ugroziti žetvu i sigurnost opskrbe hranom, rekao je u utorak za dpa čelnik Njemačkog udruženja poljoprivrednika (DBV) Joachim Rukwied. „Bude li se vlada i dalje oslanjala na načelo 'nadajmo se najboljem', rezultat će biti ozbiljna uska grla u likvidnosti kod mnogih poljoprivrednih operacija“, rekao je Rukwied.

Rukwied je pozvao vladu da ukine porez na ugljik i da privremeno smanji poreze na energiju. „Sada nije vrijeme za raspravu o političkim načelima, već za odlučnu političku akciju“, rekao je čelnik udruge. Njemačka je vlada pod pritiskom da ublaži financijski teret koji građanima i gospodarstvu donosi poskupljenje goriva zbog poremećaja u opskrbi s Bliskog istoka.

Berlin je tako odlučio da benzinske postaje sada mogu podizati cijene goriva samo jednom dnevno. Međutim, čini se da je mjera postigla upravo suprotni efekt budući da su cijene dizela dosegnule rekordne razine. „Mjere koje je vlada dosad poduzela ne samo da nisu donijele željeni rezultat, već dodatno pogoršavaju situaciju za potrošače i tvrtke“, rekao je Rukwied.

Takav se efekt i očekivao, naglasio je šef poljoprivredne udruge, ističući da zemlje u susjedstvu poduzimaju odlučnije poteze. Vlada mora ublažiti teret i kompanijama i potrošačima, poručio je Rukwied, upozoravajući da mnoge tvrtke nemaju prostora za dodatno smanjenje potrošnje goriva.
Ključne riječi
Joachim Rukwied cijene goriva Njemačka

