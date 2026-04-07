FOTO Najhladnija rijeka u Europi teče ovdje, a još je jedna posebnost: 'Mi nismo grad, mi smo otok. Uzmite kartu'

Čamac je stanovnicima hrvatske Kalifornije praktički i otac i majka, bez njega se u dolini Neretve gotovo i ne može. Milojko Glasović, koji se dosjetio kako bi se domaći u lađama mogli i utrkivati, što je danas jedna od najvećih atrakcija naše zemlje, na obali Neretve rekao nam je:
Opuzen je otok
– Neretvanskom lađom prošli smo La Manche, veslali Temzom po Londonu, preveslali Jadran, veslali Venecijom, Pragom, pa čak smo i u lađi veslali oko Manhattana u New Yorku. Upravo ovih dana premijerno i prikazujemo film "Lađa u New Yorku". A nova je ideja otići skroz do Ognjene zemlje, u Punta Arenas, grad koji su osnovali Hrvati, a koji je najjužniji čileanski grad smješten na obali Magellanova prolaza. Doslovce u posljednji grad na svijetu prije Antarktike ići će lađa, ako uspijemo u naumu. U svim dosad smo uspjeli, pa zašto ne i u tome? Maraton lađa moje je najveće životno djelo, dogodine slavimo 30 godina utrke – ponosno govori Glasović, jedan od najpoznatijih Opuzenaca, uostalom i prvi čovjek Udruge za očuvanje neretvanske baštine, ali i snimatelj čije su snimke od 1. listopada 1991. iz Mokošice, kao dokaz da je napadnut Dubrovnik, prenosili i CNN, BBC, Sky News...
– Maraton je i za naš turizam napravio čuda, povezao je kontinent i jug zemlje, mnogo je prijatelja lađara u Bjelovaru, Đakovu, Vinkovcima, a to je bogatstvo koje nema cijenu – dodaje Milojko o svom Fort Opusu, kako se nekad zvao Opuzen.
– Poznati smo po Svjetskom prvenstvu u čikarijadi, u kojem se već dva desetljeća natječemo tko će dalje baciti čikaru, odnosno šalicu za kavu u Neretvu, lete i po 70 metara! Na ušću Neretve mnogo je kite surfera, kažu da je to među pet najboljih lokacija na svijetu – govore domaći.
Grad je oslikan muralima, u centru su prekrasne fasade koje su oslikali grafiteri iz cijelog svijeta, pa je šetnja gradom zapravo – šetnja umjetničkom galerijom na otvorenom. U Opuzenu turist može samo šetati, gledati i uživati, a grafita je kao i metara koliko lete šalice u Neretvu – oko 70.
– Mali Stradun zovu naš glavni trg Tomislavac, a riva je prekrasna. Mi Opuzenci ne govorimo da smo grad, već da smo – misto! Blagoslovljeni smo što živimo u ovom kraju, imamo fenomenalnu klimu, a malotko će znati da smo zapravo otok! Između smo Male Neretve, Velike Neretve i Jadranskog mora. Uzmite kartu, uvjerite se sami, sad smo na otoku – ponosni su u mistu.
Turistički mamac je i neretvanski brudet, u koji idu jegulje, žabe te se poslužuje uz puru, odnosno palentu. Turisti, već znamo, u ovaj kraj dolaze i – brati mandarine, pa čak i s kruzera koji stižu u Dubrovnik. U blizini, u Metkoviću, može se i na fotosafari...
Klapa Fort Opus
– Mnogi tvrde da je Neretva možda i najhladnija rijeka u Europi, ali mi u Opuzenu se hrabro kupamo. Volimo pismu, zabavu, znamo se veseliti. Naša je klapa Fort Opus bila prva koja je pobijedila na Omiškom festivalu, a i mi već tri desetljeća imamo festival Melodije hrvatskog juga. Samo o lađi ima više od 50 pjesama. Većinu pjesama, kao i samu himnu lađara napisao je Denis Batinović Pekma, autor pjesme Vinka Coce "Kada umren umotan u bilo". A naša himna ide "Plovit će lađa, ploviti mnogo lita, čut će se za nju i na kraju svita, plovit će lađa ploviti mnogo lita dok je boga i Neretvanina..." A to ćemo i obistiniti! Ide lađa i na kraj svita!
Urednost i izgled mjesta 10
Gostoljubivost i susretljivost 10
Kvaliteta i raznolikost smještaja 9
Događanja 10
Rekreativni sadržaji 10
Gastro ponuda 8
Kulturni sadržaji 9
Održivost 9
Autohtonost 10
Opći dojam 9
Ukupno: 94
Buje 94
Čabar 86
Oroslavje 96
Varaždinske Toplice 88
Hrvatska Kostajnica 88
Kneževi Vinogradi 88
Sopje 86
Nova Kapela 87
Krašić 89
Obrovac 89
Blago nama.