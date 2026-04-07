VIDEO Haidar Diab: 'Netanyahu vodi svoj osobni rat, a ako Trump noćas napadne infrastrukturu Irana, odgovor će biti žestok'

Na Večernjem TV kod urednice Petre Balije gostovao je novinar Hassan Haidar Diab, koji je komentirao aktualne teme vezane uz rat na Bliskom istoku. Dok svijet čeka Trumpov ultimatum i napadi se nastavljaju, postavlja se pitanje je li to Trumpov zadnji put da ga postavlja ili će ultimatuma biti još. Hassan Haidar Diab je rekao da su to intenzivni pregovori i da je teško znati što očekivati.

Ono što je sporno za Irance je što neće prihvatiti uvjet da otvore Hormuški tjesnac. 'Vidjeli smo Trumpa na zadnjoj konferenciji za novinare, on je bio jako ljut, Irance je nazvao smećem i životinjama. On gubi kompas iz nekoliko razloga', istaknuo je Haidar Diab. Dodao je da Trump nije postigao rezultat i postavlja se pitanje što je on točno napravio u ovom ratu. 'Američkog predsjednika su pitali na konferenciji za novinare smatra li napad na infrastrukturu ratnim zločinom, a on je samo rekao da ako ih ne uspije slomiti, ima još gore metode. Republikanci imaju strateškog analitičara koji je već u nekoliko navrata najavio je da je u ratu sve legitimno i on opravdava sve. Demokrati su ga nazvali 'luđakom' i boje se da ako Iranci ne pristanu na Trumpove uvjete, da on ne bi u afektu posegnuo za nekakvom strateškom atomskom bombom. Poznavajući Donalda Trumpa, on je na sve spreman', dodao je Haidar Diab.

Iranci neće pristati na ove uvjete, oni žele okončati ovaj rat. 'Nadam se da će doći do pomaka i da će na kraju prevladati razum na obje strane i doći do sporazuma. Problem je Benjamin Netanyahu koji koči sve pregovore', rekao je Večernjakov novinar. Netanyahu, dodao je, vodi svoj osobni rat, a obećao je Izraelcima mir i sigurnost. Pitanje je hoće li američkog predsjednika Donalda Trumpa uvjeriti da nastavi s ratom. ' Vjerujem da će Iran odgovoriti ako dođe do napada na njihovu infrastrukturu, kako je zaprijetio Trump', dodao je. Trump ne želi izaći poražen, no ne poznaje mentalitet Iranaca koji nikad neće pokleknuti. Iranci prvo traže prekid rata, a onda će pregovarati o otvaranju Hormuškog tjesnaca.

'Izraelski mediji su objavili da je u samo jednom danu ranjeno 60 vojnika, a u bolnicama je 400 vojnika. S Iranom nisu ništa uspjeli, Netanyahu ne odgovara ova situacija. Hoće li uspjeti nagovoriti Trumpa da nastavi s ratom, to ćemo vidjeti. Ako Trump u noći na srijedu krene u 'luđačku misiju i napadne infrastrukturu Irana, oni će odgovoriti žestoko. Neće napraviti ništa, umjesto da poboljšaju ekonomsku situaciju, oni rade potpuno suprotno. Iranci neće pokleknuti, a Trump misli da hoće', dodao je Haidar Diab.

Haidar Diab je rekao da su tri moguća scenarija. Prvo je da i jedna i druga strana malo popuste i dogovore neki način za zaustavljanje rata. Drugi je da Trump kaže 'ok, odgodit ću ovaj žestok napad za desetak dana, da vidimo što se može dogovoriti', a treći i najgori je ako krene s ovom 'kataklizmom' i ispuni prijetnje, mi smo 'pred paklom'.