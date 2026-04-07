Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VODEĆI BROD

VIDEO Pogođena vodeća ruska fregata: Nisu imali šanse protiv ukrajinskih dronova

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
07.04.2026.
u 17:00

Operaciju je provela jedinica 'Ptice Mađara' iz 1. zasebnog centra Snaga bespilotnih sustava, dok su planiranje i koordinaciju izveli pripadnici Sigurnosne službe Ukrajine

Tijekom noći 6. travnja ukrajinske snage izvele su napade bespilotnim letjelicama na rusku fregatu Admiral Grigorovič koja se nalazila u luci Novorosijsk, kao i na plutajuću platformu za bušenje Sivaš.  Riječ je o fregati koja je opremljena krstarećim raketama Kalibr, koje Rusija redovito koristi za napade na ukrajinske gradove. Prema dostupnim informacijama, riječ je o vodećem brodu klase Burevestnik (Projekt 11356R) u sastavu ruske mornarice, opremljenom s do osam raketa Kalibr te sustavom protuzračne obrane Shtil-1 s do 24 projektila. Unatoč činjenici da su, kako se navodi, s broda lansirane protuzračne rakete prema dronovima koji su se približavali, to nije spriječilo da brod bude pogođen, javlja Euromaidan Press

Operaciju je provela jedinica 'Ptice Mađara' iz 1. zasebnog centra Snaga bespilotnih sustava, dok su planiranje i koordinaciju izveli pripadnici Sigurnosne službe Ukrajine. Opseg nastale štete trenutačno se procjenjuje. Istodobno je pogođena i plutajuća platforma za bušenje Sivaš, u napadu koji je izvela jedinica “Ptahi” iz 413. bataljuna “Raid”, u suradnji s ukrajinskim pomorskim snagama za duboke udare. Ovi napadi predstavljaju nastavak širenja dosega ukrajinskih udarnih sposobnosti.
Ključne riječi
Ukrajina dronovi Brod ruska mornarica

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
17:10 07.04.2026.

Još jednom se potvrđuje da su brodovi jednostavno prošlost. Mi trebamo ulagati u MOL_ove i besposadne morske dronove. A protiv podmornica helikopteri.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!