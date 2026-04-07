VIDEO Pogođena vodeća ruska fregata: Nisu imali šanse protiv ukrajinskih dronova

Tijekom noći 6. travnja ukrajinske snage izvele su napade bespilotnim letjelicama na rusku fregatu Admiral Grigorovič koja se nalazila u luci Novorosijsk, kao i na plutajuću platformu za bušenje Sivaš. Riječ je o fregati koja je opremljena krstarećim raketama Kalibr, koje Rusija redovito koristi za napade na ukrajinske gradove. Prema dostupnim informacijama, riječ je o vodećem brodu klase Burevestnik (Projekt 11356R) u sastavu ruske mornarice, opremljenom s do osam raketa Kalibr te sustavom protuzračne obrane Shtil-1 s do 24 projektila. Unatoč činjenici da su, kako se navodi, s broda lansirane protuzračne rakete prema dronovima koji su se približavali, to nije spriječilo da brod bude pogođen, javlja Euromaidan Press.

During the attack on the Port of Novorossiysk overnight, Ukrainian drones struck the Russian frigate "Admiral Makarov" - a key element of Russia's Kalibr carrying vessels.



The footage shows the vessel desperately firing surface to air missiles before the drone reaches it.

Operaciju je provela jedinica 'Ptice Mađara' iz 1. zasebnog centra Snaga bespilotnih sustava, dok su planiranje i koordinaciju izveli pripadnici Sigurnosne službe Ukrajine. Opseg nastale štete trenutačno se procjenjuje. Istodobno je pogođena i plutajuća platforma za bušenje Sivaš, u napadu koji je izvela jedinica “Ptahi” iz 413. bataljuna “Raid”, u suradnji s ukrajinskim pomorskim snagama za duboke udare. Ovi napadi predstavljaju nastavak širenja dosega ukrajinskih udarnih sposobnosti.