ZBOG POVEĆANJA CIJENA

Grad Osijek raskida ugovor s tvrtkom za obavljanje dimnjačarskih poslova

07.04.2026.
u 12:15

Grad je prvo Dimnjaku poslao upozorenje, a kako su nastavili primjenjivati veće cijene, odlučili su raskinuti ugovor o koncesiji

Grad Osijek raskinut će ugovor o koncesiji s tvrtkom Dimnjak, koncesionarom za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Osijeka. Kako su priopćili iz Grada, tvrtka Dimnjak povećala je cijene svojih usluga suprotno odredbama Ugovora o koncesiji, budući da Grad Osijek prilikom davanja koncesije nije predvidio mogućnost izmjene cjenika dimnjačarskih usluga niti je takvo pravo ugovoreno ugovorom o koncesiji.

- Zbog navedenog, Grad je uputio pisano upozorenje o namjeri jednostranog raskida ugovora o koncesiji u slučaju nastavka primjene povećanih cijena, protivno ugovornim obvezama. Unatoč upućenom upozorenju, tvrtka Dimnjak nastavila je primjenjivati nove, povećane cijene usluga, čime je prekršila odredbe ugovora o koncesiji. Slijedom navedenog, Grad će pokrenuti postupak jednostranog raskida ugovora o koncesiji, o čemu će odluku donijeti Gradsko vijeće na sljedećoj sjednici - priopćeno je iz Ureda gradonačelnika Ivana Radića.  

Dimnjačarske poslove preuzet će gradska tvrtka Unikom d.o.o. koja je doregistrirana  za obavljanje dimnjačarskih poslova kako bi se građanima osiguralo kontinuirano i nesmetano pružanje usluga, ističu iz Grada.
