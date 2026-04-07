USKOK rakrinkao bizarnu prijevaru istarskog načelnika: Evo kako si je godinama prisvajao općinske nekretnine

Nakon provedene istrage, USKOK je pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv bivšeg načelnika Općine Višnjan Angela Matticha, tereteći ga za zlouporabu položaja i ovlasti tijekom obnašanja dužnosti. Iako je vijest o optužnici odjeknula u javnosti, mnoge u Istri i šire nije posebno iznenadila. Tijekom godina Mattichevo ime više se puta povezivalo s različitim aferama, a posljedice njegovih odluka i poteza, kako se procjenjuje, još će se dugo osjećati u Višnjanu. Pred novom lokalnom vlašću tako stoji zahtjevan zadatak stabilizacije situacije i vraćanja povjerenja u upravljanje općinskim poslovima.

Prema optužnici, okrivljenik je od siječnja 2010. do svibnja 2021. godine, istodobno djelujući kao načelnik i vlasnik obrta, koristio svoj položaj kako bi sebi pribavio nepripadnu imovinsku korist na štetu Općine. Sporni slučaj započeo je javnim natječajem za prodaju i osnivanje prava građenja na općinskim nekretninama, na koji se prijavio bez uplate obvezne jamčevine, iako je to bio jedan od ključnih uvjeta. Unatoč tome, donio je odluku kojom prihvaća vlastitu ponudu kao najpovoljniju te potom s Općinom sklopio ugovore o kupoprodaji i pravu građenja.

Iako je ugovorena cijena iznosila više od 85 tisuća eura, koje je trebao podmirivati kroz godišnje naknade, do 2020. godine uplatio je tek nešto više od 11 tisuća eura. Kako bi dodatno odgodio ispunjenje svojih obveza, 2020. godine od Općinskog vijeća zatražio je odgodu primjene dijela ugovora, pozivajući se na nemogućnost gradnje zbog dalekovoda na zemljištu, iako je, prema tvrdnjama USKOK-a, za tu okolnost znao još u trenutku sklapanja ugovora. Vijeće mu je odobrilo odgodu te obvezu uklanjanja dalekovoda prebacilo na Općinu.

U svibnju 2021. godine otišao je i korak dalje pa je, kao načelnik i kao vlasnik obrta, sam sa sobom potpisao aneks ugovora kojim je početak svih rokova vezao uz uklanjanje dalekovoda. Time si je osigurao zadržavanje povoljnih uvjeta iz 2010. godine, uključujući i znatno nižu godišnju naknadu za pravo građenja, iako je tržišna vrijednost u međuvremenu bila dvostruko viša. Na taj je način, prema optužnici, ostvario korist od najmanje 43.900 eura, dok je Općina oštećena za isti iznos kroz neplaćene obveze i kamate.

Drugi dio optužnice odnosi se na razdoblje od lipnja 2020. do ožujka 2021., kada je, također koristeći svoju funkciju, poduzimao radnje kako bi sebi pribavio dodatnu materijalnu korist u postupku zamjene nekretnina. U tom je procesu, koristeći općinske resurse, naručio procjene vrijednosti i izradu elaborata za vlastite nekretnine, a potom Općinskom vijeću predložio zamjenu zemljišta. Pritom se pozvao na sporazum koji, prema navodima USKOK-a, nije obuhvaćao sve čestice uključene u zamjenu niti je odražavao stvarne tržišne vrijednosti, budući da su njegove nekretnine bile manje vrijedne od općinskih.

Nakon što je Vijeće prihvatilo njegov prijedlog, ponovno je donio odluku kojom prihvaća vlastitu ponudu te je sam sa sobom sklopio ugovor o zamjeni nekretnina. Na temelju tog ugovora izvršen je upis vlasništva u njegovu korist, čime je, kako se navodi, stekao nepripadnu imovinsku korist veću od 5.400 eura na štetu Općine. USKOK u optužnici zaključuje da je okrivljenik sustavno koristio svoju dvostruku ulogu, kao načelnik i privatni poduzetnik, kako bi ostvario osobnu financijsku korist, pritom nanoseći štetu općinskom proračunu. O osnovanosti optužnice odlučivat će Županijski sud u Rijeci.