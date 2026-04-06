Oporba se boji da bi Orbán mogao odgoditi nedjeljne izbore

Na Uskrs, dva dana prije dolaska američkog potpredsjednika J. D. Vancea u Budimpeštu, u posjet koji je uvelike percipiran kao nastavak aktivne pomoći Trumpove administracije u Orbánovoj predizbornoj kampanji za peti uzastopni premijerski mandat, Viktor Orbán i njegovi suradnici upalili su sve alarme zbog vijesti koju im je upravo javio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a koja glasi: sigurnosne službe Srbije otkrile su ruksak s pripremljenim eksplozivom i spriječile sabotažu na plinovodu Turski tok na granici Srbije i Mađarske.



Orbán tvrdi da je riječ o sabotaži te insinuira umiješanost Ukrajine, ukrajinski dužnosnici to demantiraju. Orbánovi suradnici insinuiraju da su Ukrajinci na sličan način uništili i plinovod Sjeverni tok pa da im ne treba vjerovati, dok mađarski neovisni novinari i oporbenjaci, okupljeni oko premijerskog kandidata Petera Magyara i stranke Tisza, otvoreno govore da je riječ o tzv. false-flag operaciji, o laži i podvali insceniranoj u dogovoru Vučića, Orbána i tajnih agenata iz Moskve, a sve s ciljem pomaganja Orbánu da izbjegne izborni poraz, koji mu sve dosadašnje ankete predviđaju da bi mogao doživjeti na izborima sljedeće nedjelje, 12. travnja. Neki novinari i oporbenjaci u Mađarskoj nagađaju da je od Orbána moguće očekivati da iskoristi ovaj događaj za odgađanje parlamentarnih izbora, ali zasad nema potvrde da se to događa.