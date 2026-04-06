Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EKSPLOZIV PRONAĐEN U SRBIJI

Oporba se boji da bi Orbán mogao odgoditi nedjeljne izbore

Autor
Tomislav Krasnec
06.04.2026.
u 21:45

Mađarski sigurnosni analitičar Andras Racz 2. travnja napisao je na Facebooku da je moguće očekivati “lažni napad” unutar Srbije na plinovod Turski tok

Na Uskrs, dva dana prije dolaska američkog potpredsjednika J. D. Vancea u Budimpeštu, u posjet koji je uvelike percipiran kao nastavak aktivne pomoći Trumpove administracije u Orbánovoj predizbornoj kampanji za peti uzastopni premijerski mandat, Viktor Orbán i njegovi suradnici upalili su sve alarme zbog vijesti koju im je upravo javio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a koja glasi: sigurnosne službe Srbije otkrile su ruksak s pripremljenim eksplozivom i spriječile sabotažu na plinovodu Turski tok na granici Srbije i Mađarske.

Orbán tvrdi da je riječ o sabotaži te insinuira umiješanost Ukrajine, ukrajinski dužnosnici to demantiraju. Orbánovi suradnici insinuiraju da su Ukrajinci na sličan način uništili i plinovod Sjeverni tok pa da im ne treba vjerovati, dok mađarski neovisni novinari i oporbenjaci, okupljeni oko premijerskog kandidata Petera Magyara i stranke Tisza, otvoreno govore da je riječ o tzv. false-flag operaciji, o laži i podvali insceniranoj u dogovoru Vučića, Orbána i tajnih agenata iz Moskve, a sve s ciljem pomaganja Orbánu da izbjegne izborni poraz, koji mu sve dosadašnje ankete predviđaju da bi mogao doživjeti na izborima sljedeće nedjelje, 12. travnja. Neki novinari i oporbenjaci u Mađarskoj nagađaju da je od Orbána moguće očekivati da iskoristi ovaj događaj za odgađanje parlamentarnih izbora, ali zasad nema potvrde da se to događa.

Ključne riječi
Aleksandar Vučić Orban Srbija

Komentara 7

Pogledaj Sve
Avatar Navijač
Navijač
22:18 06.04.2026.

Eto tko je i kakav je taj čuveni Orban. U rangu Vućića. Samo im još nedostaje Fico i ovaj naš genije s Pantovčaka i mogu igrati Belu kod Putina.

Avatar Samodesno
Samodesno
22:27 06.04.2026.

Dva brata uboga...

Avatar Ričard
Ričard
22:57 06.04.2026.

Teatar, kao neki „labrador 2.0“

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!