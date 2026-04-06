Na Uskrs, dva dana prije dolaska američkog potpredsjednika J. D. Vancea u Budimpeštu, u posjet koji je uvelike percipiran kao nastavak aktivne pomoći Trumpove administracije u Orbánovoj predizbornoj kampanji za peti uzastopni premijerski mandat, Viktor Orbán i njegovi suradnici upalili su sve alarme zbog vijesti koju im je upravo javio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a koja glasi: sigurnosne službe Srbije otkrile su ruksak s pripremljenim eksplozivom i spriječile sabotažu na plinovodu Turski tok na granici Srbije i Mađarske.
Orbán tvrdi da je riječ o sabotaži te insinuira umiješanost Ukrajine, ukrajinski dužnosnici to demantiraju. Orbánovi suradnici insinuiraju da su Ukrajinci na sličan način uništili i plinovod Sjeverni tok pa da im ne treba vjerovati, dok mađarski neovisni novinari i oporbenjaci, okupljeni oko premijerskog kandidata Petera Magyara i stranke Tisza, otvoreno govore da je riječ o tzv. false-flag operaciji, o laži i podvali insceniranoj u dogovoru Vučića, Orbána i tajnih agenata iz Moskve, a sve s ciljem pomaganja Orbánu da izbjegne izborni poraz, koji mu sve dosadašnje ankete predviđaju da bi mogao doživjeti na izborima sljedeće nedjelje, 12. travnja. Neki novinari i oporbenjaci u Mađarskoj nagađaju da je od Orbána moguće očekivati da iskoristi ovaj događaj za odgađanje parlamentarnih izbora, ali zasad nema potvrde da se to događa.
Oporba se boji da bi Orbán mogao odgoditi nedjeljne izbore
Mađarski sigurnosni analitičar Andras Racz 2. travnja napisao je na Facebooku da je moguće očekivati “lažni napad” unutar Srbije na plinovod Turski tok
Dva brata uboga...
Teatar, kao neki „labrador 2.0“
Eto tko je i kakav je taj čuveni Orban. U rangu Vućića. Samo im još nedostaje Fico i ovaj naš genije s Pantovčaka i mogu igrati Belu kod Putina.