Pljušte reakcije na šokantnu Trumpovu objavu: 'Ovo je zlo i ludilo', 'Možemo li ovo prevesti kao genocid'

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je izazvao buru reakcija objavom na svojoj društvenoj mreži Truth Social, u kojoj je komentirao rat u Iranu. Njegova poruka dolazi u trenutku pojačanih napetosti na Bliskom istoku, uz sve češće optužbe, vojne incidente i strah od šire eskalacije sukoba.

"Cijela jedna civilizacija večeras će umrijeti, i nikada više neće biti vraćena. Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće. Međutim, sada kada imamo potpunu i totalnu promjenu režima, u kojoj prevladavaju drugačiji, pametniji i manje radikalizirani umovi, možda se može dogoditi nešto revolucionarno divno, TKO ZNA? Saznat ćemo večeras, u jednom od najvažnijih trenutaka u dugoj i složenoj povijesti svijeta. 47 godina iznude, korupcije i smrti napokon će završiti. Bog blagoslovio veliki narod Irana!", napisao je Trump u poruci.

Američka novinarka i analitičarka međunarodnih odnosa, specijalizirana za Bliski istok, Iran i humanitarne teme, Tara Kangarlou, na X-u je upozorila na težinu poruka koje dolaze iz političkog vrha u trenutku rastućih globalnih napetosti. "Poruka bez presedana od strane #POTUS-a: 'Cijela jedna civilizacija večeras će umrijeti.' Stručnjaci, molim vas ispravite me ako griješim, ali je li ispravno ovu prijetnju vrhovnog zapovjednika prevesti kao genocid? S obzirom na to da govori kako namjerava ubiti cijelu jednu civilizaciju 'koja se nikada više neće moći vratiti'", napisala je.

"Činjenica da govori kako će cijela civilizacija večeras umrijeti, a zatim tvrdi da SAD ima potpunu i totalnu promjenu režima u kojoj prevladavaju drugačiji, pametniji i manje radikalizirani umovi – nije točna. Promjena režima u Iranu nije se dogodila, jer su oni koji su na vlasti zapravo mlađa i osnaženija verzija prethodne administracije i prethodnog sustava". "Suprotnost tih izjava je zapanjujuća", rekla je za Sky News. Kangarlou također ističe kontradikciju između Trumpove prijetnje "cijeloj civilizaciji" i njegove poruke "Bog blagoslovio veliki narod Irana". "Važno je da naši gledatelji shvate da govorimo o naciji od 90 milijuna običnih civila, jednoj od najprozapadnijih društava u cijeloj toj regiji".

Vojni analitičar, profesor Michael Clarke, izjavio je da se Trump svojim najnovijim komentarima o Iranu doveo u "vrlo, vrlo tijesan kut". U razgovoru za Sky News rekao je kako vjeruje da bi Trump mogao pokušati ublažiti svoje prijetnje Iranu, uključujući izjavu da će "cijela civilizacija večeras umrijeti". No Clarke upozorava da povijest ne sugerira nužno da će do takvog povlačenja doći ističući da je Trump u siječnju nastavio s vojnom operacijom u Venezueli nakon što je već rasporedio značajne snage. "Oni obično pritisnu gumb 'kreni', a ne gumb 'idi kući'", dodao je. Kao drugo, Clarke kaže da pojačani napadi diljem Irana tijekom dana (koji su, među ostalim, ciljali željezničke mostove i otok Kharg) mogu sugerirati da je "netko krenuo prerano". "Zašto bi Amerikanci to učinili? Osim ako Izraelci pokušavaju prisiliti Amerikance da krenu ranije, što je moguće", dodaje Clarke. "Postoji određeni zamah koji je, čini se, započeo prije nekoliko sati i vodi ga prema onome što bi moglo biti prilično katastrofalan splet okolnosti". Bivša američka kongresnica Marjorie Taylor Greene na X-u je također komentirala Trumpovu izjavu. "25. amandman!!! Na Ameriku nije pala nijedna bomba. Ne možemo ubiti cijelu jednu civilizaciju. Ovo je zlo i ludilo", napisala je.

Iran je odlučio ograničiti diplomatske kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon današnje prijetnje Donalda Trumpa, prenose američki mediji. Teheran je "prekinuo izravnu diplomaciju" s Washingtonom, piše Wall Street Journal, uz napomenu da se razgovori i dalje vode preko posrednika u pregovorima o primirju. WSJ navodi da je diplomatski odgovor Teherana na Trumpovu najnoviju prijetnju "zakomplicirao napore za postizanje dogovora" prije roka. Jedan od dužnosnika rekao je da je Iran prekidom komunikacije želio poslati signal nezadovoljstva i prkosa.

Oglasila se i bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor. "Cijela civilizacija noćas će umrijeti i nikada se više neće vratiti, prijeti predsjednik najmoćnije sile svijeta. Prijetnja koja izaziva strah, neopisiv strah kakvog ne pamtimo. EU se mora oglasiti, bar to", napisala je na X-u.