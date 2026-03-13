DIJELI OBAVJEŠTAJNE PODATKE?

Trump: Putin možda 'malo' pomaže Iranu

Autori: Ružica Aščić/Hina, Branka Radman/Hina
13.03.2026.
u 22:22

Witkoff je rekao da je informirao Rusiju da ne bi trebala podupirati Teheran obavještajnim ratnim podacima

Američki predsjednik Donald Trump vjeruje da je moguće da ruski predsjednik Vladimir Putin "malo" pomaže Iranu u ratu protiv Sjedinjenih Država i Izraela. "Mislim da im možda malo pomaže, valjda, a on vjerojatno misli da mi pomažemo Ukrajini, zar ne?" rekao je Trump Fox Newsu u petak u radijskom intervjuu, prenosi agencija Dpa. Time je priznao da SAD pomaže Ukrajini. Nekoliko medija izvijestilo je da Rusija šalje Iranu informacije o američkim snagama i potencijalnim metama na Bliskom istoku.

Američka televizija CNN i Washington Post izvijestili su da Moskva snabdijeva Teheran detaljima o lokacijama i podacima o kretanju američke vojske, brodova i zrakoplova. Posebni američki izaslanik Steve Witkoff, koji predvodi američko izaslanstvo u pregovorima s Moskvom i Kijevom kako bi se okončao rat u Ukrajini, nekoliko puta je nedavno upitan o tome. Witkoff je rekao da je informirao Rusiju da ne bi trebala podupirati Teheran obavještajnim ratnim podacima. Također je nedavno rekao da su ruski predstavnici uvjerili Trumpa u telefonskom razgovoru da neće dijeliti obavještajne podatke s Iranom.

Ključne riječi
rat na Bliskom istoku Donald Trump Vladimir Putin Rusija Iran SAD

