Čović nakon Dodikovih prijetnji: Hrvati neće odustati od komemoracije u Posavini

Čelnik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović pozvao je političke partnere da ‘spuste loptu’, nagovješćujući da Hrvati neće odustati od komemoriranja svojih žrtava nakon što su vlasti Republike Srpske najavile da će zabraniti obilježavanje jedne takve obljetnice nedaleko od Dervente. Pripadnici 103. brigade Hrvatskoga vijeća obrane redovito od 2006. godine u mjestu Modranu kod Dervente obilježavaju stradanje pripadnika te brigade i Hrvata toga dijela Bosanske Posavine. Vlasti Republike Srpske predvođene neformalnim čelnikom Miloradom Dodikom najavile su kako će zabraniti ovogodišnje obilježavanje te obljetnice najavljene za 21. ožujka.

Tvrde da je ta postrojba odgovorna za zločine nad Srbima. Čović je nakon sjednice Predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora BiH u Mostaru kazao kako Hrvati u BiH neće odustati od komemoriranja svojih žrtava, ističući kako je riječ o legitimnom dijelu kulture sjećanja. „Mi smo i dosad imali bezbroj puta osporavanja onoga što mi zovemo kulturom sjećanja kad je u pitanju hrvatski narod. To je civilizacijski prihvatljivo svima koji na sličan način promišljaju povijest svoga naroda“, rekao je Čović.

Naglasio je kako će se kroz institucije Bosne i Hercegovine osigurati da branitelji i njihove udruge mogu odati počast žrtvama u svakom dijelu zemlje. Istodobno je pozvao političke aktere da smire retoriku i ne podižu dodatne napetosti. „Pozivam kolege koji danas dižu napetosti da, kako bih rekao nogometnim rječnikom, spustimo malo loptu i da realan život u Bosni i Hercegovini gleda u budućnost“, dodao je. Na području Dervente na početku rata u BiH vođene su teške borbe za obranu Bosanske Posavine a nakon povlačenja hrvatskih snaga s tog je područja protjeran najveći dio Hrvata koji su tamo živjeli.

Od 50 tisuća Hrvata-katolika Derventskog dekanata Vrhbosanske nadbiskupije sada ih je tamo ostalo tek nešto više od 500. Upitan o stavu predsjedatelja Predsjedništva BiH Željka Komšića i hrvatskoga člana državnoga vrha koji se svrstao uz Iran oko rezolucije UN-a o osudi napada na zemlje Zaljeva, Čović je kazao kako takvi stavovi ne odražavaju interese hrvatskog naroda u BiH. „Ne odražava interese apsolutno hrvatskog naroda“, rekao je Čović.

Povod novoj raspravi u BiH bila je odluka dijela vlasti da se pridruži državama koje su sponzorirale rezoluciju o osudi iranskih napada na zemlje Perzijskog zaljeva u Vijeću sigurnosti UN-a. Veleposlanik BiH pri UN-u Zlatko Lagumdžija glasovao je za rezoluciju slijedeći instrukcije Ministarstva vanjskih poslova, dok je Komšić ustvrdio kako Iran ima pravo na obranu i da o takvoj odluci nije bilo suglasnosti Predsjedništva BiH. Čović je naglasio kako upravo zbog takvih situacija inzistira na, kako je rekao, legitimnom predstavljanju Hrvata u Predsjedništvu BiH, gdje se primarno definira vanjska politika države. Dodao je kako se Komšić ponovno prikazao kao drugi bošnjački član državnog Predsjedništva.