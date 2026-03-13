USPOREDIO STUDENTE S TALIBANIMA

Teške optužbe Vučića: Hrvatska i SOA su izravno sudjelovali u obojenoj revoluciji

Povodom Dana državnosti Republike Srbije, Aleksandar Vučić uručio je nagrade zaslužnim pojedincima i institucijama
Antonio Ahel
VL
Autor
Velimir Ilić/Hina
13.03.2026.
u 22:35

Vučić je optužio Hrvatsku da pod svojom zaštitom "protupravno i suprotno svim međunarodnim zakonima, drže osobe optužene za teška kaznena djela", aludirajući na skupinu aktivista koje se u Srbiji optužuje za pokušaj nasilne promjene vlasti i podrivanje ustavnog poretka

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u petak, u jeku kampanje za lokalne izbore u Srbiji, da je Hrvatska izravno i najsnažnije od svih zemalja sudjelovala u pokušaju obojene revolucije u Srbiji, aludirajući na studentski pokret koji traži borbu protiv korupcije i prijevremene izbore. Lokalni izbori u Srbiji održavaju se 29. ožujka u 10 lokalnih samouprava, a lista vladajuće Srpske napredne stranke s koalicijskim partnerima u utrci je pod sloganom "Aleksandar Vučić - naša obitelj", premda Vučića nacionalni ustav člankom 111. obvezuje da "izražava državno jedinstvo Republike Srbije" i isključuje stranačko djelovanje.

U dosadašnjim kampanjama Srpske napredne stranke Hrvatska je često, na dnevno-političkoj razini, bila tema. Vučić je u Aranđelovcu ustvrdio da je u pokušajima "obojene revolucije", kako vlast naziva studentski pokret nastao u prosvjedima nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru u prosincu 2024., sudjelovao sam vrh Hrvatske i Sigurnosno obavještajna agencija (SOA), jer su, kako je rekao, željeli Srbiju na koljenima. 

"Što se Hrvatske tiče, ona je na najizravniji način sudjelovala u obojenoj revoluciji. I to državni vrh i SOA. Dakle, izravno su u tome sudjelovali i kroz svoje medijske ekspoziture i na sve druge načine. Nijedna zemlja nije toliko strastveno i toliko snažno u svemu sudjelovala kao Hrvatska. Oni su željeli Srbiju na koljenima", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara tijekom kampanje u općini Aranđelovac, izvijestila je agencija Tanjug s tog predizbornog skupa.

Vučić je optužio Hrvatsku da pod svojom zaštitom "protupravno i suprotno svim međunarodnim zakonima, drže osobe optužene za teška kaznena djela", aludirajući na skupinu aktivista koje se u Srbiji optužuje za pokušaj nasilne promjene vlasti i podrivanje ustavnog poretka. "Ali, kako bih vam rekao, za njih je najveća kazna uvijek slobodna Srbija. Tako da, mi ćemo nastaviti raditi svoj posao u svakom poštovanju prema Hrvatskoj, bez imalo mržnje. Ali, uvijek da čuvamo svoje i da im ne dozvolimo da nas pokore onako kako su to činili nekada koristeći jedna, a nekada potpuno drugačija sredstva", poručio je Vučić. 

On je danas na mitingu pristalica SNS-a u Aranđelovcu poručio da "država nije igračka", usporedivši studentski pokret s afganistanskim talibanima i režimom Pola Pota. Studentski pokret nastao je u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 pretežito mladih ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog 2024., za što ključnim krivcima vide koruptivne poslove vlasti i izostanak djelovanja institucija. Na popisu studentskih zahtjeva srbijanskim vlastima su, među ostalim, i prijevremeni parlamentarni izbori.

Vučić je izbore najavio za kraj ove godine, a drugi predsjednički mandat istječe mu u svibnju iduće godine i, po Ustavu Srbije, više se nema pravo kandidirati. Predstojeći lokalni izbori smatraju se jednom od ključnih provjera rejtinga SNS-a uoči prijevremenih parlamentarnih izbora čije raspisivanje je Vučić najavio za kraj 2026. Oporba vjeruje da bi se održavanje izbora moglo podudarati s istekom Vučićeva predsjedničkog mandata i da se on namjerava, u slučaju pobjede SNS-a, nametnuti kao kandidat za premijera.  

Izraelski ministar oštro: 'Milanovićeva uvredljiva retorika je neprihvatljiva. Njegov jezik ispunjen je mržnjom'
 
GO
GospodinZadar
00:21 14.03.2026.

Hrvatska treba ugasit sve kontakte sa Srbijom i ne imati vise nikakvog posla s njima

Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
23:40 13.03.2026.

ovaj kreten ce jos poceti rat.

