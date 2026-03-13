Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 181
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAPETOST IZMEĐU KOLEGA ZAVRŠILA NA SUDU

Poznati novinar HRT-a osuđen zbog prijetnje kolegi. Škovrlj: 'Reći ću cijelu istinu kada presuda bude pravomoćna'

Zadar: Edi Škovrlj, dugogodišnji reporter HRT-a
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
13.03.2026.
u 16:25

Postupak protiv njega pokrenulo je Općinsko državno odvjetništvo u Zadru, koje je optužnicu podiglo 12. veljače 2018. godine

Zadarski novinar i dugogodišnji djelatnik HRT-a Edi Škovrlj proglašen je krivim za kazneno djelo prijetnje upućene kolegi Anti Kolanoviću, također novinaru iz zadarskog centra HRT-a. Kako prenosi Slobodna Dalmacija, sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, uvjetno na dvije godine. Nepravomoćnu presudu donio je Općinski sud u Šibeniku 2. ožujka 2026. godine. Sud je pritom odredio uvjetnu osudu, što znači da se izrečena kazna zatvora neće izvršiti ako Škovrlj u iduće dvije godine ne počini novo kazneno djelo. Edi Škovrlj je za ovu presudu imao kratak komentar. 'Reći ću cijelu istinu kada i ako ova presuda bude pravomoćna', istaknuo je. 

Postupak protiv njega pokrenulo je Općinsko državno odvjetništvo u Zadru, koje je optužnicu podiglo 12. veljače 2018. godine. Teretilo ga se da je 11. travnja 2017. u Zadru uputio ozbiljnu prijetnju Anti Kolanoviću. Predmet je 2019. delegiran Općinskom sudu u Šibeniku, gdje je na kraju donesena prvostupanjska presuda.

U odgovoru koji je redakcija Slobodne Dalmacije dobila od zamjenice predsjednika Općinskog suda u Šibeniku, sutkinje Zorane Gligić Spahija, navodi se da je 'okrivljenik proglašen krivim zbog počinjenja kaznenog djela prijetnje počinjenog 11. travnja 2017. u Zadru, na štetu Ante Kolanovića, te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci'.

Pozadina slučaja povezana je i s odnosima unutar HRT-ova centra u Zadru. Kolanović je, naime, godinu dana prije spornog događaja postao vršitelj dužnosti rukovoditelja tog centra, na mjestu na kojem je prije njega bio upravo Škovrlj. Što se točno dogodilo između dvojice novinara prije devet godina nije poznato, javlja Slobodna Dalmacija. 

Kazneno djelo iz članka 139. Kaznenog zakona odnosi se na ozbiljnu prijetnju drugoj osobi kakvim zlom s ciljem da je se ustraši ili uznemiri, primjerice prijetnju smrću. Zakon predviđa strože sankcije kada je prijetnja upućena osobi u vezi s njezinim radom ili položajem, među ostalim i novinarima.
Ključne riječi
edi škovrlj nepravomoćna presuda presuda Novinar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!