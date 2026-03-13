Poznati novinar HRT-a osuđen zbog prijetnje kolegi. Škovrlj: 'Reći ću cijelu istinu kada presuda bude pravomoćna'

Zadarski novinar i dugogodišnji djelatnik HRT-a Edi Škovrlj proglašen je krivim za kazneno djelo prijetnje upućene kolegi Anti Kolanoviću, također novinaru iz zadarskog centra HRT-a. Kako prenosi Slobodna Dalmacija, sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, uvjetno na dvije godine. Nepravomoćnu presudu donio je Općinski sud u Šibeniku 2. ožujka 2026. godine. Sud je pritom odredio uvjetnu osudu, što znači da se izrečena kazna zatvora neće izvršiti ako Škovrlj u iduće dvije godine ne počini novo kazneno djelo. Edi Škovrlj je za ovu presudu imao kratak komentar. 'Reći ću cijelu istinu kada i ako ova presuda bude pravomoćna', istaknuo je.

Postupak protiv njega pokrenulo je Općinsko državno odvjetništvo u Zadru, koje je optužnicu podiglo 12. veljače 2018. godine. Teretilo ga se da je 11. travnja 2017. u Zadru uputio ozbiljnu prijetnju Anti Kolanoviću. Predmet je 2019. delegiran Općinskom sudu u Šibeniku, gdje je na kraju donesena prvostupanjska presuda.

U odgovoru koji je redakcija Slobodne Dalmacije dobila od zamjenice predsjednika Općinskog suda u Šibeniku, sutkinje Zorane Gligić Spahija, navodi se da je 'okrivljenik proglašen krivim zbog počinjenja kaznenog djela prijetnje počinjenog 11. travnja 2017. u Zadru, na štetu Ante Kolanovića, te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci'.

Pozadina slučaja povezana je i s odnosima unutar HRT-ova centra u Zadru. Kolanović je, naime, godinu dana prije spornog događaja postao vršitelj dužnosti rukovoditelja tog centra, na mjestu na kojem je prije njega bio upravo Škovrlj. Što se točno dogodilo između dvojice novinara prije devet godina nije poznato, javlja Slobodna Dalmacija.

Kazneno djelo iz članka 139. Kaznenog zakona odnosi se na ozbiljnu prijetnju drugoj osobi kakvim zlom s ciljem da je se ustraši ili uznemiri, primjerice prijetnju smrću. Zakon predviđa strože sankcije kada je prijetnja upućena osobi u vezi s njezinim radom ili položajem, među ostalim i novinarima.