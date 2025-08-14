Hrvatski veterinarski institut objavio je najnovije podatke o širenju bedrenice: Najviše zaraženih iz Općine Vrlika

Prema najnovijem sažetku epidemiološke situacije od 14. kolovoza 2025., Hrvatski veterinarski institut izvijestio je da je toga dana zaprimljeno ukupno 9 uzoraka uški s okolnim mišićem od goveda, pristiglih iz Veterinarske ambulante Drniš. Tri su uzorka odbijena zbog uznapredovalih truležnih promjena.
Zaključno s tim datumom, ukupno je obrađeno 184 uzoraka životinja (151 govedo, 7 koza, 23 ovce, 1 magarac, 1 konj i 1 lane), od kojih je 150 uzoraka ušlo u postupak analize. Do sada je pozitivno na bedrenicu testirano 97 uzoraka (87 goveda, 2 koze, 6 ovaca, 1 lane i 1 magarac), uključujući 2 nova pozitivna uzorka pristigla 13. kolovoza iz Miočića, područje Drniša.
Negativnim su se pokazala 47 uzorka, dok je 6 još u obradi. Za 34 uzorka utvrđeno je da nisu pogodna za analizu zbog jako uznapredovalih autolitičkih promjena.
Zaražene životinje dolaze s više lokacija:
-
Općina Vrlika – 12 objekata (43 goveda, 1 koza, 1 ovca, 1 lane),
-
Civljane – 4 objekta (2 goveda, 2 ovce, 1 koza),
-
Biskupija – 5 objekata (3 goveda, 2 ovce),
-
Drniš – 5 objekata (18 goveda),
-
Ružić – 10 objekata (19 goveda, 1 ovca, 1 magarac),
-
Kijevo – 2 objekta (2 goveda).
Institut nastavlja s praćenjem situacije i obradom preostalih uzoraka.
Tablica Instituta s najnovijim podacima sada glasi:
- 184 - ukupno zaprimljenih (151 govedo, 7 koza, 23 ovce, 1 magarac, 1 konj, 1 lane)
- 150 - stavljeno u obradu (144 obrađena i 6 u postupku obrade)
- 97 - pozitivnih (87 goveda, 2 koze, 6 ovaca, 1 lane i 1 magarac)
- 47 - negativnih
6 - u postupku obrade (zaprimljeni 14.08.2025.)
- 5 - od ukupnog broja uzoraka koliko ih je poslano na analizu u forenzički laboratorij Ivan Vučetić
- 34 – nepodesno za bakteriološku pretragu (4 ovce, 5 koza, 25 goveda).