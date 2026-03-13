Vučić: 'U Hrvatskoj je nastala histerija zbog jedne rakete. Ostale nisu ni vidjeli'

Tijekom posjeta selu Ranilović u općini Aranđelovac, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima i razgovarao s mještanima. Tom se prilikom osvrnuo i na reakcije iz Hrvatske nakon što su u javnosti spomenute hipersonične kvazi-balističke kineske rakete CM-400, koje su navodno uočene na srpskim MiG-ovima i za koje se navodi da imaju domet do 400 kilometara.

Dodatnu pozornost izazvalo je to što su ih pojedini srpski tabloidi prozvali 'Zagrepčanke'. Vučić je na ovu temu dao svoj komentar. 'U Hrvatskoj je nastala histerija zbog jedne rakete. Ostale nisu ni vidjeli', rekao je.

Podsjetimo, hrvatski premijer Andrej Plenković ranije je u petak izjavio da je o toj temi pisanim putem obavijestio glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea te da očekuje razgovore o tom pitanju. 'Kao što sam najavio jučer, uputio sam pismo glavnom tajniku NATO-a i obavijestio ga o tome. Mislim da je to relevantna informacija koju bi Savez i druge članice trebali uzeti u obzir i znati', kazao je premijer.

Aleksandar Vučić u četvrtak navečer potvrdio je da Srbija raspolaže hipersoničnim balističkim raketama zrak-zemlja. Istaknuo je pritom da Srbija nema namjeru napasti nikoga, ali je ocijenio da bi u budućnosti mogla postati meta eventualnog vojnog saveza Hrvatske, Albanije i Kosova.