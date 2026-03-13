PONOVNO SE TESTIRA

Amerikanci se vratili napuštenom projektu: Nakon godina zastoja, opet su testirali moćno oružje

elektromagnetski top
Foto: Naval Sea Systems Command/screenshot
1/3
Autor
Dora Taslak
13.03.2026.
u 22:15

Početkom 2000-tih, elektromagnetski topovi smatrali su se potencijalnim dugometnim pomorskim oružjem sposobnim pogoditi ciljeve na udaljenostima daleko iznad dometa konvencionalnih pomorskih topova

Američka mornarica ponovno je 2025. godine započela testiranje elektromagnetskog topa na poligonu u Novom Meksiku. Program je godinama bio pauziran zbog ograničenja proračuna i promjena prioriteta razvoja, a novi su testovi bili namijenjeni prikupljanju tehničkih podataka potrebnih za procjenu performansi oružja u kontroliranim uvjetima. Testiranje je provedeno na poligonu White Sands Missile Range.

Kako pojašnjava Defence Blog, elektromagnetski topovi koriste snažne električne struje za stvaranje magnetskih polja koja ubrzavaju čvrste metalne projektile na ekstremno velike brzine. Za razliku od tradicionalnih topničkih sustava, oni lansiraju projektile bez korištenja kemijskih pogonskih sredstava. S obzirom na to, oružje se oslanja na kinetičku energiju koju stvara brzina kako bi oštetilo cilj. Pri ekstremnim brzinama sama energija udara može biti dovoljna da uništi ili onesposobi ciljeve.

Početkom 2000-tih, elektromagnetski topovi smatrali su se potencijalnim dugometnim pomorskim oružjem sposobnim pogoditi ciljeve na udaljenostima daleko iznad dometa konvencionalnih pomorskih topova. Istraživanje tehnologije formalno je započelo 2005. pod Uredom za pomorska istraživanja koji je financirao rane eksperimentalne sustave. No, tijekom sljedećih godina, program se suočio s nizom inženjerskih i financijskih izazova. Razvoj je zbog toga višekratno pauziran ili smanjen. 

Mornarica je, tijekom ranijih faza programa, testirala najmanje dva prototipa. Testiranja tijekom tih godina fokusirala su se na mjerenje brzine projektila, trošenja cijevi, potreba za energijom i preciznosti. Jedan od glavnih tehničkih izazova povezanih s tim oružjem bio je brzo trošenje komponenti sustava. Naime, to se događalo zbog električne struje i intenzivne topline generirane tijekom svakog hica. Drugi izazov uključivao je generiranje i upravljanje velikim količinama električne energije potrebne za rad oružja.

Iako je američki razvoj nekoliko puta pauziran, druge zemlje radile su na svojim programima. Navodno su Kina i Japan provele eksperimente s elektromagnetskim lansirnim oružjem. Obnovljeni napori testiranja američke mornarice sugeriraju da služba i dalje procjenjuje potencijal tehnologije. S obzirom na sve to, elektromagnetski lansirni sustavi mogli bi biti oružje budućnosti za pomorske platforme.
VA
VanjaPlank
12:05 13.03.2026.

Drugim riječima ništa od toga

