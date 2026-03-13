Neobična definicija poduzetnika i ozbiljna pravna zbrka dovode u pitanje zakonitost izbornog procesa

Zajednica poduzetnika i obrtnika HDZ-a (ZPO) sutra održava izbore na županijskim i razini Grada Zagreba, no osim čelnika ovih razina članstvo će birati i predsjednika te pet potpredsjednika zajednice na nacionalnoj razini, iako je pravilnikom donesenim u siječnju propisano da se ti dužnosnici biraju na izbornom saboru ZPO. U spomenutom pravilniku, konkretno u članku 19. stoji, naime, kako predsjednika i potpredsjednike na nacionalnoj razini bira sabor zajednice, koji se ima održati 30 travnja.

Kako to da je izbor za najviše funkcije na nacionalnoj razini umetnut u sutrašnje izbore po županijskim organizacijama upitali smo danas predsjednika ZPO Petra Šimića, koji se jedini kandidirao i za još jedan mandat na čelu zajednice. Odgovorio nam je kako to omogućava Statut HDZ-a, u kojemu doista stoji kako "način izbora dužnosnika i tijela HDZ-ovih zajednica, u pravilu, prati način izbora stranačkih dužnosnika iste razine". A predsjednik i potpredsjednici HDZ-a biraju se po načelu "jedan član jedan glas".

"Takav način izbora, propisan statutom stranke, je najdemokratičniji način izbora i zbog toga smo ga odlučili implementirati i u izbore u ZPO", rekao nam je Šimić, uz napomenu kako bi i njemu, kao jedinom kandidatu za predsjednika i kandidatima za potpredsjednike najjednostavnije bilo da se najviši dužnosnici biraju na saboru ZPO-a, što će reći da otvaranjem izbora za sve članove sebi zapravo kompliciraju situaciju, a sve u korist veće demokratičnosti izbora.

Nejasno je, međutim zbog čega princip "jedan član jedan glas" nisu ugradili u pravilnik po kojem funkcionira ZPO, a onda ni u postupovnik po kojemu će se provesti sutrašnji izbori. Šimić, doduše, ukazuje na članak pravilnika koji govori kako se "izbori u zajednici provode na svim razinama u jedinstvenom četverogodišnjem izbornom ciklusu na redovnom Izbornom saboru zajednice ili skupštinama županijskih organizacija stranke", što tumači kao mogućnost da se najviši dužnosnici ZPO biraju ili na saboru ili na izborima za županijske razine. Iz ovog bi članka, međutim, zdravorazumski bilo zaključiti samo da se izbor dužnosnika na nacionalnoj razini događa na saboru ZPO, a onih na županijskim razinama na županijskim izborima, iz čega zaključujemo kako su u pravu kritičari ovakvog izbornog postupka koji tvrde kako bi se vrlo lako moglo dogoditi da, zbog očitih proceduralnih pogrešaka, izbori na kraju budu i poništeni.

No, nije to jedina zamjerka na izborni proces u ZPO-u. Već smo pisali o neobičnoj definiciji poduzetnika i obrtnika na temelju koje su na dužnosti u ZPO-u mahom kandidirani ljudi iz politike ili one koje je na funkcije postavila politika, od ministara i državnih tajnika do menadžera u javnim poduzećima poput Hrvatskih šuma ili članova uprava agencija poput HAMAG BICRO-a. No, dok kritičari upozoravaju kako se radi o javnosektorskom preuzimanju zajednice te kako bi poduzetnicima i obrtnicima trebalo smatrati isključivo vlasnike tvrtki upisane u sudski registar, Šimić ne vidi ništa sporno u ovakvoj praksi.

"Prije nego što je postao ministar, Tonči Glavina, koji je kandidat za potpredsjednika ZPO, bio je u zajednici kao iznajmljivač. Joso Smolić je potpredsjednik Obrtničke komore, ali i ugostitelj iz Šibenika. Važno nam je bilo proširiti tu bazu ljudima koji tim poduzetnicima mogu prenijeti sve što pripremaju Ministarstvo turizma, Obrtnička komora ili HAMAG BICRO, na čelu kojega je Vjeran Vrbanec", rekao nam je Šimić. Na opasku da to pomalo sliči na famoznu HDZ-ovu "vertikalu" o kojoj je ovih dana bilo puno govora vezano uz prelazak u parlamentarnu većinu nezavisnog Darija Zurovca, Šimić odgovara kako se ne radi o nikakvoj vertikali, već o ideji da se u rad zajednice uključi što širi krug aktera kako bi zajedno lakše ostvarili ciljeve na dobrobit kompletnog hrvatskog gospodarstva.

Napomenimo još da je, uz Šimića kao jedinog kandidata za predsjednika ZPO, pristiglo i šest kandidatura za pet potpredsjedničkih mjesta. Uz spomenute Glavinu, Smolića i Vrbanca, iz javnog sektora dolazi i Damir Miškulin, šef zagrebačke podružnice Hrvatskih šuma, kojem kuloari u ZPO-u zamjeraju i što je kandidaturu za potpredsjednika, kao i onu za prvog čovjeka zagrebačkog ZPO-a poslao sa službene mail adrese Hrvatskih šuma. Kandidature mu je, konkretno, slala tajnica, što znači da je za potrebe izbora u stranci koristio javne resurse. Izvan javnog sektora samo je dvoje potpredsjedničkih kandidata, i to Josip Ukalović, vlasnik agencije za digitalni marketing i vlasnica cateringa Tamara Tuđman Šuk.

Među članovima ZPO-a pritom se može čuti kako bi kandidata i za predsjednika i za potpredsjednike ZPO-a bilo više da je čelništvo na vrijeme odlučilo o održavanju izbora. O odluci da će se izbori održati sutra županijske su organizacije, tvrde naši izvori, obaviještene na samom kraju veljače pa su zbog kratkih rokova u kojima bi morali prikupiti potpise i obići teren mnogi na kraju odustali od izbornog angažmana.