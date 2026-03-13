Porezna dobila više od 20 tisuća prigovora zbog poreza na nekretnine: 'Taj novac mora biti vraćen'

Na adresu Porezne uprave do srijede je pristiglo više od 20.500 prigovora na rješenja o porezu na nekretnine. Rješenja se i dalje dostavljaju građanima, a iz Porezne poručuju da oni koji smatraju da su ih dobili pogreškom ne moraju podnositi službenu žalbu, već mogu poslati potrebne podatke i obrazloženje. Građanima koji su porez već platili, iako za to nije bilo osnove, novac će, kako navode, biti vraćen automatski, prenosi Dnevnik.hr.

Poslovni savjetnici upozoravaju da su se pogreške mogle očekivati, ali naglašavaju da sva netočna rješenja treba što prije ispraviti. "Greške su bile iznimno širokog opsega, rješenja su dobivali ljudi koji žive, kojima je to nekretnina koja služi za stalno stanovanje, kojima je to njihova osobna nekretnina, imali smo čak i informacije da su dobivale rješenja osobe u najmu nekretnina", rekao je dr. sc. Frano Plišić, poslovni savjetnik RRIF. "Te greške će se po žalbama ispravljati i naravno da se mora riješiti da tko god je uplatio pogrešnu svotu poreza, koji ne treba platiti, da mu taj novac apsolutno mora biti vraćen", dodao je.