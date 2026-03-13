NASTAO KAOS

Porezna dobila više od 20 tisuća prigovora zbog poreza na nekretnine: 'Taj novac mora biti vraćen'

Zagreb: Naselje Kozari putevi
Robert Anic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
13.03.2026.
u 20:49

Poslovni savjetnici upozoravaju da su se pogreške mogle očekivati, ali naglašavaju da sva netočna rješenja treba što prije ispraviti

Na adresu Porezne uprave do srijede je pristiglo više od 20.500 prigovora na rješenja o porezu na nekretnine. Rješenja se i dalje dostavljaju građanima, a iz Porezne poručuju da oni koji smatraju da su ih dobili pogreškom ne moraju podnositi službenu žalbu, već mogu poslati potrebne podatke i obrazloženje. Građanima koji su porez već platili, iako za to nije bilo osnove, novac će, kako navode, biti vraćen automatski, prenosi Dnevnik.hr

Poslovni savjetnici upozoravaju da su se pogreške mogle očekivati, ali naglašavaju da sva netočna rješenja treba što prije ispraviti. "Greške su bile iznimno širokog opsega, rješenja su dobivali ljudi koji žive, kojima je to nekretnina koja služi za stalno stanovanje, kojima je to njihova osobna nekretnina, imali smo čak i informacije da su dobivale rješenja osobe u najmu nekretnina", rekao je dr. sc. Frano Plišić, poslovni savjetnik RRIF. "Te greške će se po žalbama ispravljati i naravno da se mora riješiti da tko god je uplatio pogrešnu svotu poreza, koji ne treba platiti, da mu taj novac apsolutno mora biti vraćen", dodao je.
porez na nekretnine Porezna uprava

Komentara 2

TH
than
21:32 13.03.2026.

Nevjerojatno. Ako se placa struja, voda, plin, komunalna naknada cemu uopce slati uplatnice na te kucne adrese pa i da stoje prazne ? Ionako se sa time preplati vrijednost toga poreza, pogotovo sada kada su svi digli cijene odvoza komunalnogg otpada. Platim odvoz otpada 160 € godisnje bez da odvezu ijednu kantu. Ako im stavim kantu da voze to dodatno naplate. Negativna selekcija u svim sferama drzave i javne uprave. Zakon ne valja za pocetak, jer nema puno smisla, a onda se jos i provodi kao mala djeca da ga provode.

CH
chemica
21:00 13.03.2026.

Kako to da se još nije javila hrpa besposlenjakovića prisutna na svakoj sličnoj temi koja će nas uvjeravati da kakvi smo mi to ljenjivci kad nam je toliko teško pisati žalbu i strahovati u iščekivanju njezinog razrješenja, jer sve je to u svrhu nekakvog..."višeg dobra". Hehehe

