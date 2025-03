Barbarske likvidacije u Siriji na duši Zapada: 'Jedva smo izbjegli smrt. Teroristi pucaju na svakog'

"'Ubij ih! Naredba je ubiti sve nevjernike, to je Alahova naredba koju nam je proslijedio naš vođa šeik Abu Mohammed al-Golani. Nema milosti za alavite, kršćane, druze i šijite, svi su oni nevjernici i treba ih ubiti, uzvikivali su pripadnici terorističke džihadističke skupine koji su ušli u sirijski grad Jableh i pucali na sve što se kreće, žene, djecu, starce'", kazala je za Večernji list Sidra koja je s obitelji pobjegla u četvrtak nakon što su džihadističke skupine upale u taj grad od 200 tisuća ljudi, na obali Sredozemlja.

"Prisiljavali su ljude da hropću kao svinje, da ih nose na leđima kao konji, govoreći da nismo ljudi, već životinje koje treba zaklati kako se kolju životinje. Govorili su kako smo paraziti u društvu i Alahovoj vjeri. Pobjegli smo iz grada Jableh i nalazimo se u jednom selu u planini. Jedva smo izbjegli smrt. Ne znam što će se dogoditi s nama. Ne znam hoćemo li se ikada vratiti. Jer, teroristi pucaju na svakog. Nemamo nikakve zaštite. Prepušteni smo sami sebi. Kada nas je ostavio Bashar al-Assad na milost i nemilost tim ubojicama, vjerovali smo da će u Siriji započeti nova era i da će konačno doći do mira. Naši su vojnici predali oružje jer smo vjerovali u mir, a sada mi je žao jer smo ostali bez zaštite i prevareni. Ulice Jableha i okolnih mjesta pune su leševa koji su postali hrana psima lutalicama. Nemamo struju, vodu, hranu. Apeliramo na pošteni svijet da nam pomogne, da nas zaštiti. Ako ovo potraje mjesec dana, na sirijskom Sredozemlju više neće biti ni alavita ni kršćana", poručila je Sidra čiji su muž i otac ubijeni.

U sirijskoj obalnoj regiji Latakiji i Tartusu, pokolj alavitskog i kršćanskog civilnog stanovništva nastavlja se nesmanjenom brutalnošću. Broj ubijenih raste iz dana u dan, dok se među žrtvama nalaze žene, djeca i starci. Stvarni broj stradalih daleko je veći od službenih izvješća. Pljačke i masovna razaranja razdiru regiju, a za njih su odgovorni strani džihadisti koji su iskoristili vakuum moći kako bi posijali strah i kaos. Prema podacima Sirijskog opservatorija za ljudska prava (SOHR), u posljednjih nekoliko dana Sirija je pogođena valom nezapamćenog nasilja usmjerenog protiv alavitske i kršćanske zajednice. Više od tri tisuće ljudi ubijeno je u Jablehu, Baniyasu i okolnim alavitskim područjima, što zasigurno nije konačna brojka jer se više od deset tisuća ljudi vodi nestalima. Ovaj pokolj predstavlja jedan od najgorih u 14-godišnjem građanskom ratu.

Teroristička islamistička skupina Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), koja je preuzela vlast u Siriji, pokrenula je "akciju čišćenja" protiv pobune za koju tvrde da je povezana s pristašama svrgnutog predsjednika Bashara al-Assada. No, brutalnost napada, uključujući masovne egzekucije civila, svjedoči o potpunom kolapsu humanitarnog prava. Svjedočanstva preživjelih opisuju monstruozne zločine: žene su prisiljavane hodati gole prije nego su smaknute, dok su tinejdžeri bili primorani pucati na vlastite obitelji. Tijela ubijenih leže na ulicama dok preživjeli strahuju od novih pokolja. Jedan od najšokantnijih zločina dogodio se u crkvi Gospe od Navještenja u Baniyasu, gdje su militanti ubili svećenika zajedno s još 62 vjernika koji su se okupili na bogoslužju. Kršćanska manjina u Siriji već godinama je izložena progonu, ali ovaj napad nadmašuje sve prethodne zločine po brutalnosti i sustavnom istrebljenju.

Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Türk osudio je izvješća o ubojstvima čitavih obitelji i pozvao na istragu zločina. Američki državni tajnik Marco Rubio nazvao je napade "djelima radikalnih islamističkih terorista" i pozvao Damask da kazni odgovorne. Britanski ministar vanjskih poslova David Lammy izjavio je da je situacija "užasna" i pozvao na zaštitu svih Sirijaca. Francuski ministar Jean-Noël Barrot istaknuo je da "počinitelji ne smiju ostati nekažnjeni". "Iskazali smo zabrinutost i osudu zbog zločina učinjenih prema kršćanima i općenito prema manjinama. Očekujemo odgovornost i napore i odgovor novog režima", izjavio je danas u Zagrebu šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman nakon sastanka s ciparskim kolegom Konstantinosom Kombosom.

Kombos je rekao da je riječ o veoma bitnoj temi za Cipar jer je "Sirija udaljena 64 nautičke milje od Cipra". "Nužno je da sva djela brutalnosti protiv civila odmah prestanu. Napadi na manjine, kršćane, vrijedni su prezira. Treće strane ne smiju pretvoriti Siriju u ekstremističku zemlju niti je ponovno vratiti u mrak. Trebaju se zaustaviti zvjerstva i kazniti počinitelji", poručio je Kombos.

No, unatoč osudama i diplomatskim izjavama, konkretne akcije izostaju. Zapadne sile postavile su zaštitu manjina kao uvjet za ukidanje sankcija, no pitanje je tko će to uopće osigurati u zemlji kojom vladaju islamistički militanti. Kako sada stvari stoje, Sirija sve više podsjeća na Afganistan nakon povlačenja SAD-a. Militantne skupine koje su dobile oružje i logističku potporu Zapada sada su preuzele regije u kojima provode vlastito viđenje "reda". Alavitska i kršćanska zajednica u Siriji, nekadašnje stabilne manjine, sada su svedene na metu.

Veliki igraju svoje igre

Istovremeno, regionalni akteri poput Turske, Saudijske Arabije i Izraela igraju svoje igre, dok Zapad traži način kako ograničiti širenje ruskog i kineskog utjecaja u regiji. Budućnost Sirije ostaje neizvjesna, a krvavi tragovi prošlosti ne nestaju. Dok Sirija tone u još dublji kaos, mnogi analitičari povlače paralele s Libijom nakon pada Muammara al-Gaddafija. Terorističke skupine popunile su vakuum vlasti, a narod plaća krvavu cijenu. Nakon što su džihadisti izmasakrirali alavite, njihova sljedeća meta postali su Kurdi i druzi. Vođe HTS-a, predvođene Abu Mohammedom al-Golanijem, prevarile su alavite da polože oružje, samo kako bi ih potom nemilosrdno pobili. Naučeni tim iskustvom, Kurdi i druzi sada odbijaju razoružavanje, svjesni da bi ih isto čekalo. Dok je 2011. sirijski građanski rat započeo kao unutarnji sukob, danas se pretvorio u međunarodni bojni poligon, gdje strane sile manipuliraju situacijom radi vlastitih interesa. Sirijska obala sada je epicentar masakra, dok terorističke frakcije nastavljaju s brutalnim osvetničkim pohodima.

>> FOTOGALERIJA Pitali smo umjetnu inteligenciju koji bi narodi mogli nestati u sljedećih 100 godina, odgovor bi vas mogao zabrinuti