Banožić: Pad rakete u Poljskoj i drona u Zagrebu neusporedivi su

Ministar obrane Mario Banožić rekao je u srijedu da su pad rakete u Przewodowu i pad drona u Zagrebu dvije "neusporedive situacije" i da prvo treba istražiti incident u Poljskoj u kojemu su poginule dvije osobe.

Raketa je u utorak pala na selo Przewodow, uz ukrajinsku granicu na jugoistoku Poljske. Ukrajina je za napad optužila Rusiju, ali Moskva to zanijekala i tvrdi da je eksploziju u Poljskoj izazvala raketa ukrajinske protuzračne obrane. I američki predsjednik Joe Biden kazao je da raketa najvjerojatnije nije ispaljena iz Rusije.

Banožić je izrazio sućut poljskom narodu i vodstvu, a potom naglasio da je "potrebno prvo prikupiti informacije" o tom incidentu.

Na upit novinara je li NATO trebao snažnije reagirati na pad drona u ožujku u Zagrebu, glavnom gradu jedne članice vojno obrambenog saveza, ministar obrane je poručio da su "neusporedive" te dvije situacije jer je u ožujku još bilo nepoznanica o tome što se događa u Ukrajini.

Ponovio je da prvo treba provesti istragu, a "onda polako vidjeti na koji način pristupiti ovom problemu".

Donacije Ukrajini, obuka ukrajinskih vojnika

Hrvatska namjerava donirati Ukrajini 14 transportnih helikoptera, vjerojatno starijih, a Banožić ponavlja da Hrvatska "podržava Ukrajinu u svakom pogledu".

"Niti jedna odluka o bilo kojoj donaciji nije donesena, a da nije predložena od strane Glavnog stožera, Vojnog savjeta i ostalih tijela koji itekako promišljaju o spremnosti i sposobnostima hrvatske vojske", rekao je Banožić na pitanje hoće li takva donacija ugroziti hrvatske potrebe.

Banožić je dodao da se "prema zakonskoj proceduri ne traži mišljenje (predsjednika Zorana Milanovića), nego suglasnost koju on može dati ili ne dati".

Milanović je neki dan izjavio da on "mišljenje o donaciji helikoptera neće pisati jer se radi o imovini, a ne ljudima", ali je i dodao da MORH nije objasnio kako te helikoptere kani nadomjestiti.

Drugačija je situacija kad je u pitanju obučavanje ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

Hrvatska je izrazila spremnost da sudjeluje u vojnoj misiji EU-a u Ukrajini, odnosno obučava ukrajinske vojnike u Hrvatskoj, no to mora potvrditi Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom ako predsjednik Zoran Milanović odbije dati suglasnost, a on je više puta izrazio protivljenje tome i optužio je ministre da krše Ustav i preuzimaju obveze u Bruxellesu bez njegove suglasnosti.

