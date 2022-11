Održan hitan sastanak šefova G7. Biden: Nije izgledno da je projektil lansiran iz Rusije

Dvije su osobe poginule u Poljskoj nakon što su dvije rakete pale blizu granice s Ukrajinom. Ukrajina tvrdi kako se radi upravo o zalutalim projektilima koji su promašili svoj cilj u njihovoj zemlji, dok je rusko ministarstvo obrane demantiralo te navode, tvrdeći kako se radi o ''provokacijama''. Rakete su pale u državu NATO-a nakon ruskog masovnog bombardiranja ukrajinskih gradova.



Bijela kuća je službeno obznanila kako je američki predsjednik Joe Biden sazvao hitan sastanak čelnika G7 povodom eksplozije u Poljskoj.

Tijek događanja:

7:12 - Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao je da ozbiljno shvaća rusko poricanje umiješanosti u napad dodajući da se vjerojatno radi o tehničkoj pogrešci.

Govoreći na summitu G20 na Baliju, rekao je: “Sastao sam se s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Opći je dojam da ova raketa nije ruske proizvodnje i ova deklaracija otvara put određenim činjenicama, tako da ne treba inzistirati da je raketa lansirana iz Rusije. To bi bila provokacija.”

Dodao je: "mir se može uspostaviti samo kroz dijalog koji mi i želimo uspostaviti".

6:45 - Prema američkim dužnosnicima, prva otkrića sugeriraju da su projektil koji je pogodio Poljsku ispalile ukrajinske snage na nadolazeći ruski projektil, piše AP.

Tri dužnosnika rekla su novinskoj agenciji Associated Press da su se Ukrajinci pokušavali obraniti od ruske paljbe usmjerene na njihovu električnu infrastrukturu.

6:42 - Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres "vrlo je zabrinut" zbog eksplozije projektila u Poljskoj i nada se da će se provesti temeljita istraga, rekao je glasnogovornik UN-a.

"Apsolutno je neophodno izbjeći eskalaciju rata u Ukrajini", rekao je glasnogovornik Farhan Haq.

6:15 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da su raketni napadi Rusije na Ukrajinu bili poruka Moskve da joj nije u interesu okončati rat. U svom noćnom obraćanju Zelenski je rekao da je lansirano ukupno 90 projektila, oštetivši energetsku infrastrukturu, kao i poslovne i stambene zgrade.

- A kada se to dogodilo? Čim je završio prvi dan summita G20 u Indoneziji - rekao je, kasnije nazivajući događaj “G19”.

- Rusiji se govori o miru, ali ona ispaljuje projektile kao odgovor. Priča se o globalnim krizama koje je izazvala Rusija, a ona kao odgovor lansira iranske bespilotne letjelice. Nudi im se deset opcija za okončanje rata, a ona ispaljuje desetke projektila - dodao je.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov bio je na Baliju kao predstavnik svoje zemlje na G20, ali je napustio skup rano jučer navečer prije ruskog bombardiranja.

3:40 - Prve informacije govore da je moguće kako projektili nisu ispaljeni iz Rusije, izjavio je američki predsjednik Joe Biden povodom eksplozije koja se dogodila u Poljskoj, blizu granice s Ukrajinom te su pritom poginule dvije osobe.

„Ne želim ništa definitivno reći dok god se ne obavi potpuna istraga. No, zbog putanje projektila malo je vjerojatno da su ispaljeni iz Rusije. No, vidjet ćemo što će istraga sve donijeti. Iako su prve informacije govorile da je Rusija povezana s tim preliminarna istraživanja to osporavaju“, rekao je Biden u obraćanju uživo na CNN-u.

Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS U.S. President Joe Biden speaks to the media after an alleged Russian missile blast in Poland, in Bali, Indonesia, November 16, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque Photo: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Biden se trenutačno nalazi na Baliju u Indoneziji na summitu G20, a prije samih izjava obavio je hitan sastanak s ostalim čelnicima G7 (Velika Britanija, Francuska, Italija, Njemačka, Kanada i Japan), a sastanku su još prisustvovali čelnici Španjolske i Nizozemske.

„No, isto tako, Rusija svojim djelovanjem i dalje pogoršava situaciju u Ukrajini“, dodao je američki predsjednik.

2:35 - Bijela kuća je službeno obznanila kako je američki predsjednik Joe Biden sazvao hitan sastanak čelnika G7 povodom eksplozije tijekom utorka u Poljskoj koju su uzrokovala dva projektila.

Na Baliju u Indoneziji trenutačno traje summit G20, a na sastanku G7 su se osim Bidena našli vodeći ljudi ostalih članica, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Njemačke, Japana i Kanade. Sve zemlje su ujedno članice NATO-a osim Japana, dok su na sastanku prisustvovali i vodeći ljudi Španjolske i Nizozemske.

Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS European Commission President Ursula von der Leyen, Italy's Prime Minister Giorgia Meloni, Germany's Chancellor Olaf Scholz, France's President Emmanuel Macron, Canada's Prime Minister Justin Trudeau, U.S. President Joe Biden, British Prime Minister Rishi Sunak, Spain's Prime Minister Pedro Sanchez, Netherland's Prime Minister Mark Rutte, Japanese Prime Minister Fumio Kishida, U.S. Secretary of State Anthony Blinken and European Council President Charles Michel attend an emergency meeting of global leaders after an alleged Russian missile blast in Poland, in Bali, Indonesia, November 16, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque Photo: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Reuters navodi kako su prije samog početka sastanka novinari upitali američkog predsjednika ima li kakav osvrt na događaje u Poljskoj na što je Biden rekao kako zasad nema nikakav komentar.

Sjedinjene Američke Države su odmah nakon incidenta obećale Poljskoj pomoć u svakom pogledu pa tako i u samoj detaljnoj istrazi oko eksplozije. Inače, Poljska je u noći s utorka na srijedu potvrdila kako su projektili koji su pali u mjestu Przewodow ruske proizvodnje, ali i da nemaju potvrdu tko ih je ispalio.

Američki predsjednik Joe Biden je u večernjim satima utorka telefonski razgovarao s poljskim kolegom Andrzejom Dudom.

Foto: THE WHITE HOUSE/REUTERS U.S. Secretary of State Anthony Blinken and White House National Security Advisor Jake Sullivan are seen seated as U.S. President Joe Biden speaks with Poland's President Andrzej Duda (not pictured) behind the scenes at the G20 summit, following what Poland called a strike by a Russia-made projectile at a grain facility in Przewodow, near the Ukrainian border, in Bali, Indonesia November 16, 2022. The White House/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY Photo: THE WHITE HOUSE/REUTERS

1:00 - Poljsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je kako je eksploziju u poljskom mjestu Przewodow, a pritom su poginule dvije osobe, izazvao projektil ruske proizvodnje, javlja francuska agencija AFP.

Ranije tijekom utorka Rusija je odbacila takve tvrdnje, dok je Poljska aktivirala članak 4 NATO-a zbog čega će se čelnici saveza hitno sastati tijekom srijede povodom ovog incidenta.

Poljski predsjednik Andrzej Duda je naveo, pak, kako „nema jasnih dokaza tko je ispalio projektil“, koji je „vrlo vjerojatno ruske proizvodnje“. Drugi projektil koji je pao na poljsko tlo nije uzrokovao veću tragediju.

"Detaljna istraga je još uvijek u tijeku, a nemamo nikakve razloge očekivati da će se nešto slično ponoviti", dodao je poljski predsjednik.

Foto: UGC/REUTERS A view shows damages after an explosion in Przewodow, a village in eastern Poland near the border with Ukraine, in this image obtained from social media by Reuters released on November 15, 2022. /via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. Reuters has verified the photographs in the following ways: The images do not exist on the internet already so are unlikely to be old, they show first responders wearing Polish paramedic and firefighter uniforms, there is a destroyed tractor and trailer with grain on the ground and Polish media reported the explosion occurred at a grain facility in Przewodow. Satellite imagery shows what appears to be an agricultural facility in Przewodow with large storage barns. However the photographs do not show enough of the surrounding area to provide a positive geolocation match with satellite imagery. Photo: UGC/REUTERS

Nakon eksplozije u mjestu pored poljsko-ukrajinske granice poljski predsjednik Duda je obavio telefonske razgovore s američkim predsjednikom Joeom Bidenom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijim.

U Poljskoj je u utorak navečer održan i hitan sastanak vladinog odbora za nacionalnu sigurnost i obranu, a poljski premijer Morawiecki je naznačio kako je Poljska odlučila povećati nadzor zračnog prostora te je podignuta razina vojne pripravnosti.

Inače, tijekom utorka ruske su snage žestoko granatirale cijelo područje Ukrajine te je po riječima ukrajinskih čelnika to bio najžešći i najopsežniji udar na energetsku infrastrukturu od početka rata.