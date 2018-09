Bandić Lovriću: Markić bi preko mene kokošarila

Ako ste zbog bilo čega htjeli doći do gradonačelnika Milana Bandića, prvo ste trebali proći njegova vozača. Jer sudeći po snimkama tajno snimljenih razgovora koje su danas, prvi dan suđenja za aferu Štandovi, preslušane u sudnici zagrebačkog Županijskog suda, sva Bandićeva komunikacija išla je preko njegova vozača.

Lovrić kao posrednik

Vozač je bio osoba koju Željka Markić zove pokušavajući doći do Bandića, kako bi s njim dogovorila detalje o izgledu plakata Građanske inicijative “U ime obitelji”, no kada joj to ne uspijeva, žali se Ivici Lovriću. Lovrić je u toj priči neka vrsta posrednika jer on koordinira i Ž. Markić i Bandića i gradske službe. Svojim suradnicima žali se da je Ž. Markić naporna, a kada je Bandiću prepričao kako se Ž. Markić ne slaže da na plakatima grb grada Zagreba bude veći od amblema “U ime obitelji”, morao je saslušati pravi izljev bijesa svoga šefa. – Ništa se ne treba komentirati ni mijenjati. Ili će biti ovako ili nikako. Neka sama radi, boli me k... za nju. Skini mi to s k.... – viče Bandić Lovriću u slušalicu.

U razgovoru koji je prethodio tome, Željka Markić Lovriću je rekla da su plakati nakaradni te da izgledaju kao da Grad Zagreb organizira referendum “Birajte zastupnike imenom i prezimenom”, a ne “U ime obitelji”. Pojašnjavala je ona tako Lovriću da se “U ime obitelji” s takvim načinom prezentacije ne slaže, no kada je čula da joj je Bandić poručio da će biti kako on kaže ili nikako, brzo je promijenila mišljenje. Jer nakon što joj je Lovrić prenio Bandićeve riječi, izostavivši pri tome sav gradonačelnikov prostački izričaj, Željka Markić pristala je da vizualni izgled plakata diktira Bandić, a ne ona.

Iz snimki tajno snimljenih razgovora štošta se može doznati o netransparentnom načinu na koji Bandić vodi grad, a može se doznati i da Lovrić voli svoju suradnicu pozivati na red jer je bez njegova pitanja nazvala Željku Markić ili novinarke nazivati kozama jer postavljaju glupa pitanja.

USKOK u uredu

Osim toga, na snimkama se čuje i kako Zdenka Palac konspirativno naziva Lovrića te ga moli da je spoji s Bandićem, kojeg ona zove šefom, jer joj je, kako kaže, USKOK bio u uredu i raspitivao se za Markić. Osim što su preslušane snimke tajno snimljenih razgovora, pregledana je i snimka intervjua koje je Bandić dao jednoj televiziji u kojoj na ponovljena pitanja novinara odgovara kako je osobno vodio računa da se najam štandova “U ime obitelji” naplati 2000 kuna po štandu. Međutim, na tajnim snimkama Bandić Lovriću kaže da to oko štandova “drži u ladici” te mu nalaže da, ako netko pita, kaže da je tiskanje letaka sponzorirano.

Ž. Markić: Mi smo od početka od Grada tražili materijalnu potporu

Bandić, Lovrić i Z. Palac zanijekali su krivnju, a prvi svjedok bila je Željka Markić. Kazala je da se s Bandićem jednom sastala. – Sastanak je trajao sedam i pol minuta. Mi iz U ime obitelji objasnili smo što nam je cilj i tražili smo da nas Grad sponzorira, a gradonačelnik je pristao – kazala je Ž. Markić.

Rekla je da su tražili materijalnu potporu te da nisu unajmljivali štandove jer nisu imali novca za to.

Tajne snimke

Lovrić suradnici: Moramo delati jer tko ne dela dobije metak. A ova Markić opet nešto filozofira i mi bismo trebali to otpiliti. Vrlo je čudna i to je jednosmjerna priča.

Bandić Lovriću: Markić bi preko mene kokošarila. To što ona zna o politici, ja sam davno zaboravio. Boljeg partnera od Bandića neće imati i dobit će k....

Bandić Lovriću: Ako netko pita za tiskanje letaka, a neće, reci da je to sponzorirano. Reci da oni doniraju, a mi ćemo to riješiti s ljudima.

Markić Lovriću: Gradonačelniku ćemo dati i zahvalnicu. On i Zagreb su nam najviše pomogli, a jedino nam je Zagreb pomogao pri pokretanju portala.

Pogledajte video izjave Željke Markić: