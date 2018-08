Vozač prošao kroz crveno, Bandić: Ako je to napravio sutra neće raditi taj posao!

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić danas je stigao u Ulicu Hrvatske bratske zajednice kako bi najavio postavljanje spomenika prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu.

Kad ga je dovezao, njegov vozač zaustavi se u Vukovarskoj ulici, gotovo na raskrižju s Ulicom HBZ te nakon što se gradonačelnik zaputio prema novinarima načinio opasan prometni prekršaj.

Iako je na semaforu bilo crveno, on je automobilom skrenuo lijevo i preko dvije trake skrenuo u Ulicu Hrvatske bratske zajednice. Baš u tom trenutku naišao je i autobus ZET-a, no srećom nije došlo do sudara. Sve su snimile kamere RTL televizije.

Gradonačelnik Bandić u svom stilu komentirao je vozačev prekršaj.

- Pustite snimku, ako imate! Ako je moj vozač prošao kroz crveno, sutra neće raditi taj posao - poručio je Bandić.

To je RTL kasnije i učinio: