Bajagu neću zabraniti, nismo mi Karlovac. Neka bude podjela, ali dijelimo se oko dobra

Kao što je prije godinu dana branio Thompsonovo pravo na nastup na obilježavanju 25. obljetnice 7. gardijske brigade Pume u varaždinskoj Areni, tako danas Ivan Čehok to isto pravo daje i Bajagi koji će danas pjevati na Špancirfestu. I to unatoč protivljenju Puma.

Počinje Špancirfest, doći će vam ministri, možda i premijer... Hoćete li im predstaviti ideju o nacionalnom nogometnom kampu?

Nepotrebno je graditi nacionalni stadion jer je svaki stadion na kojem će igrati Hrvatska nacionalni. Nama treba reprezentativni kamp u sklopu kojega će biti i stadion od nekih 30.000 do 35.000 mjesta. Graditi takav kamp u glavnom gradu po meni je nepotrebno. Infrastrukturno, i prometno, i razvojno, gušio bi se glavni grad, a centralizirao sport u ionako previše centraliziranoj državi. S druge strane, graditi treći stadion uz postojeća dva u Zagrebu nema ni sportske ni gospodarske logike.

Zašto mislite da bi kamp trebao biti baš u Varaždinu?

Prvo, mi imamo svoje zemljište s jednim od najvećih sportskih kompleksa u državi, stadion koji se relativno lako i jeftino može dograditi, pomoćna igrališta, teniske terene, otvorene i zatvorene bazene, teretane, veliku zatvorenu dvoranu... Drugo, Varaždin je na 45 minuta od Zračne luke Franjo Tuđman, povezan autocestom, ima i svoj aerodrom i svu drugu infrastrukturu. Treće, nudi sve ono što je danas sportašima nužno. Četvrto, Varaždin ima dobre trenere, fizioterapeute, liječnike... Petero ljudi u reprezentaciji, uključujući izbornika Dalića, Varaždinci su. Peto, takvo bi rješenje bilo jeftinije i brže.

Imate i za to podršku HNS-a, izbornika Dalića?

Mi smo šefu HNS-a Davoru Šukeru to izložili u jeku rasprave o Sveticama, no oni su tada odustali od ideje nacionalnoga kampa. Gospodin Dalić već je tada podržao tu ideju, no svjesni smo da o tome treba odlučiti i vrh vlasti pa ćemo razgovarati s premijerom.

Prvog dana Špancirfesta nastupa Bajaga oko kojeg se podigla prašina. Oglasile su se Pume kojima taj koncert baš nije legao...

Udruga branitelja Puma ima pravo izreći svoje mišljenje, oni su to učinili na demokratski način, ne tražeći bilo kakvu zabranu. Postupili su uvažavajući pravo drugih da se koncert održi i ne vidim razloga da ih se zbog toga proziva. Bajaga je nastupao dvaput u Varaždinu, gledalište je bilo puno i nije bilo nikakvih primjedbi ili bilo čega spornoga.

Zašto onda sad protivljenje?

Mislim da je to eho zabrane u Karlovcu. Međutim, jedno je izraziti u demokratskom javnom forumu svoje mišljenje, svatko na to ima pravo, a sasvim nešto drugo zahtijevati da vaše mišljenje bude jedino autoritativno i cenzorsko. To vodi krnjem demokratskom postupku kojim jedna skupina paternalistički uvjetuje što će biti prihvatljivo i, naposljetku, u praksu zabranjivanja umjetničkih iskaza. U našem javnom diskursu vlada licemjerje: snebivamo se nad koncertom Bajage samo zato što je navodno srpski pjevač, dok istodobno ti isti “pravednici” slušaju i djeci nameću zabavu u kojem su cajke vrhunac uživanja. Istodobno pak neki gradovi brane nastupe hrvatskih branitelja, ali zato otvoreno podržavaju pjevače koji nam truju ukus cajkama i “novokomponovanom” glazbom.

Zahvaljujući srebru iz Rusije, govorilo se o zajedništvu u Hrvatskoj. Evo već podjela oko koncerata. Dokle to?

Mislim da ste rabili pravu riječ – zajedništvo. No, zajedništvo nije jedinstvo, u političkoj zajednici, kako samo ime kaže, valja poći od zajedništva kao temelja napretka, što ne znači da svi moramo biti jedinstveni u svjetonazorskim, vjerskim, estetskim ili političkim stavovima. Reprezentacija je pokazala kako zajedništvo vodi do uspjeha, veličanstveni dočeci, u kojem je bilo i dosta ritualnoga kolektivnoga zanosa, pokazali su zajedništvo u slavlju, ali to ne znači da smo svi morali jedinstveno gledati na način proslave uspjeha. Sva dinamika individualnoga i kolektivnoga je u tome da shvatimo kako oni koji misle drukčije nisu protivnici i neprijatelji. I, na kraju, zašto ne bi bilo podjela? Samo se nemojmo dijeliti oko dobra, dijelimo se oko zla.

>> Najveći sajam u Hrvatskoj