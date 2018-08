Čehok: Bajagu neću zabraniti, nismo mi Karlovac

Kao što je prije godinu dana branio Thompsonovo pravo na nastup na obilježavanju 25. obljetnice 7. gardijske brigade Pume u varaždinskoj Areni, tako danas Ivan Čehok to isto pravo daje i Bajagi koji će pjevati na Špancirfestu. I to unatoč protivljenju Puma.

- Udruga branitelja Puma ima pravo izreći svoje mišljenje, oni su to učinili na demokratski način, ne tražeći bilo kakvu zabranu. Postupili su uvažavajući pravo drugih da se koncert održi i ne vidim razloga da ih se zbog toga proziva. Bajaga je nastupao dvaput u Varaždinu, gledalište je bilo puno i nije bilo nikakvih primjedbi ili bilo čega spornoga.

Zašto onda sad protivljenje?

- Mislim da je to eho zabrane u Karlovcu. Međutim, jedno je izraziti u demokratskom javnom forumu svoje mišljenje, svatko na to ima pravo, a sasvim nešto drugo zahtijevati da vaše mišljenje bude jedino autoritativno i cenzorsko. To vodi krnjem demokratskom postupku kojim jedna skupina paternalistički uvjetuje što će biti prihvatljivo i, naposljetku, u praksu zabranjivanja umjetničkih iskaza. U našem javnom diskursu vlada licemjerje: snebivamo se nad koncertom Bajage samo zato što je navodno srpski pjevač, dok istodobno ti isti “pravednici” slušaju i djeci nameću zabavu u kojem su cajke vrhunac uživanja. Istodobno pak neki gradovi brane nastupe hrvatskih branitelja, ali zato otvoreno podržavaju pjevače koji nam truju ukus cajkama i “novokomponovanom” glazbom.

