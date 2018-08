Bajaga nepoželjan i u Varaždinu, za branitelje njegov je nastup uvredljiv

Zbog pritiska braniteljskih udruga Momčilo Bajagić Bajaga nije održao koncert na Danima piva u Karlovcu, a sada su se uoči njegovog najavljenog nastupa na Špancirfestu u Varaždinu oglasili iz 7. gardijske brigade 'PUMA'.

- Smatramo kako je krajnje uvredljivo za sve Varaždinke i Varaždince, a posebice za hrvatske branitelje, organizirati nastup srpskog pjevača Momčila Bajagića-Bajage koji je tijekom Domovinskog rata zajedno sa ostalim izvođačima iz Srbije otvoreno podupirao velikosrpsku agresiju, stoji u njihovom priopćenju.

U petak, prvog dana te manifestacije na pozornici Stari grad trebao je nastupiti Parni valjak, no zbog bolesti Akija Rahimovskog nastupit će Bajaga, što je najavljeno još u srpnju, kad nije bilo reakcija. Inače, Bajaga je već dva puta nastupio na Špancirfestu u Varaždinu 2010. i 2015., pred nekoliko desetaka tisuća ljudi.

"Prije 23. godine u Varaždinu dočekani smo kao heroji koje se slavilo, bacalo cvijeće, a danas izgleda kao da se sve to zaboravilo. Vrijedi li danas netko tko dolazi na jedan dan u Varaždin kako bi animirao ljude više nego što vrijede živi heroji, ranjenici i zarobljenici koji su branili iste te ljude prije 23. godine? Danas kada se zna kako je dotični svojim pjesmama veličao četništvo i ljude koji su ubijali po našoj zemlji, potrebno je zapitati se kakav primjer dajemo sami sebi, našim braniteljima i njihovim obiteljima, našim mladima koje je potrebno učiti kako se teško stvarala naša domovina? Danas kada su odnosi sa Srbijom sve gori jer njihova politika ni dan danas nije se promijenila prema Hrvatskoj, a mi se opet kao kroz povijest međusobno svađamo, i to radi jednog pjevača. Štoviše, promislimo o osjećajima obitelji 175-orice poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i obitelji civila ubijenih prilikom oslobađanja grada Varaždina, županije i diljem Lijepe naše koje zasigurno ne žele slušati repertoar dotičnog nad grobovima svojih sinova, muževa, očeva....Ponavljamo još jednom, nismo ni za kakve zabrane, no neki red i poštovanje bi trebao postojati. Jer ukoliko sami sebe ne poštujemo, što možemo očekivati od drugih", piše u priopćenju Puma.

Bajaga će u sklopu Špancirfesta u Varaždinu koncert održati 17. kolovoza.

