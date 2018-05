Bačić: Plenković je od prvog dana govorio istinu

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić danas je ustvrdio da "ne vidi nikakvu odgovornost premijera Plenkovića u 'aferi hotmail'".

Ocijenio je da su najnovije objavljeni e-mailovi 'grupe Borg' već objavljeni te da oni nisu novi.

"A ono što se iz njih može iščitati jest da je predsjednik Vlade od prvog dana govorio istinu", istaknuo je Bačić.

Na višekratna inzistiranja i ponovljena pitanja novinara ocijenio je da bi bilo bolje da je ranije objavljeno tko je bivšoj potpredsjednici Vlade Dalić pomagao u pisanju lex Agrokor nego što se to saznalo tek kada je portal Index počeo objavljivati prepisku grupe Borg.

"Premijer Andrej Plenković tvrdio je da je u vrijeme eskalacije krize u Agrokoru HDZ zajedno s Mostom predložio radnu skupinu na čelu s Martinom Dalić koja treba naći rješenje za izlazak iz te krize i da je ta radna skupina radila i da je rezultat rada bio prijedlog da se napravi zakon koji će omogućiti prevladavanje krize, a da to ne bude na teret obveznika i proračuna", kazao je Bačić.

Napomenuo je i da je radna skupina na sastanku prezentirala premijeru moguća rješenja o tekstu Zakona kao i to da će savjetnici teretiti Agrokor, a ne proračun. "I kao što se vidi, nisu navedena imena niti tko će biti savjetnici", dodao je.

Bačić ne nalazi ništa sporno u sastancima premijera s članovima grupe Borg. "Premijeru je bilo važno da mu ta radna skupina ponudi rješenje problema. Kada su definirali pristup rješavanju krize, a to je donošenje Zakona, a koji je u skladu s Ustavom, tada je preko potpredsjednice Vlade pozvao te ljude da ga s tim upoznaju."

"Ne vidim ništa sporno u tome što se sastao s njima", kazao je.

Istaknuo je da je savjetnike birao AlixPartners te da njih treba pitati kako su odabrali dio savjetnika koji su pisali Zakon.

"Oni o tome nisu konzultirali Vladu niti su to bili dužni. To što su prvih petnaestak dana, do izbora AlixPartners, savjetnici izvanrednog povjerenika bili oni koji su pisali zakon u svakom je slučaju neugodna činjenica za gospodina Ramljaka. On se o tome očitovao i nakon toga podnio ostavku. Dakle, ta činjenica da su oni angažirani za savjetnike apsolutno nije iskoordinirana s Vladom", naglasio je Bačić.

Upitan zašto su imena autora lex Agrokor bila skrivana od javnosti, Bačić je najprije rekao kako u trenutku kad je radna skupina predložena od strane HDZ-a i Mosta počela raditi te da nitko nije znao hoće li će se pisati Zakon.

Na inzistiranje novinara na odgovoru zašto su se i kasnije, kad se znalo da će se pisati Zakon i kad je on napisan pa i aktiviran, skrivala cijelo vrijeme imena autora, Bačić je rekao kako je Dalić "u nekoliko navrata, dvadesetak puta rekla da je kontaktirala pravne i ekonomske stručnjake i stručnjake ustavnog prava koji su joj pomagali u pisanju Zakona".

Budući da je izbjegao konkretan odgovor, na pitanje bi li javnost uopće doznala za autore lex Agrokor da Index nije objavio mailove, Bačić je odgovorio da on na to pitanje ne može odgovoriti te da ni on nije dugo vremena znao tko je pomagao Dalić u pisanju Zakona. Nije, kaže, ni postavljao pitanja o tome.

"Ali mislim da bi bilo bolje da je to ranije objavljeno, no, s aspekta odgovornosti, koja se sada pokušava implicirati, mislim da to nije važno, zaključio je Bačić.