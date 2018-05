'Cijelu svoju karijeru baziram na čestitosti, poštenju, nekorumpiranosti. Miran sam'

Dok mu se kod kuće Vlada trese kao nikada, premijer Andrej Plenković u Sofiji je, na ulasku na summit lidera država članica Europske unije i šest država zapadnog Balkana, mirno poručio da se vidi na dužnosti premijera i 2020. godine, kada Hrvatska preuzima šestomjesečno predsjedanje Vijećem EU i kada planira organizirati sljedeći europsko-balkanski summit u istom formatu kao danas u Sofiji.

Odgovarajući na pitanja za novinare Plenković je komentirao i nove objavljene poruke u aferi Mailovi.

- Moram priznati da nisam toliko pratio danas medije, ali mislim da mi je do kraja jasno kakvom trendu i kakvom smjeru napada smo trenutno izloženi. Ponovit ću, cijelu svoju karijeru, cijeli politički život, cijeli društveni angažman baziram na čestitosti, poštenju, nekorumpiranosti, i s te strane sam po ovoj temi i svim drugima kojima sam se u svom životu bavio miran da ne mogu biti mirniji - rekao je Plenković, dodajući da danas sluša puno generala poslije bitke te upozoravajući na negativne scenarije za Agrokor u slučaju da Vlada nije djelovala onako kako jest.

Dio vanjskih stručnjaka angažiran je u dogovoru HDZ-a i Mosta, rekao je Plenković.

- Most je dao predstavnike. Neka to kaže gospodin Petrov, možda Grmoja ne zna. Bilo bi dobro da mu ovaj to kaže - rekao je Plenković, upozoravajući na tadašnje teške okolnosti u Agrokoru.

- Činjenica da je zakon sada kad gledate proglašen u skladu s Ustavom, što je najbitnija stvar, bez ikakve dileme, za mene je to daleko najbitnije. Drugo što je bitno je da je taj zakon praktički ovaj tjedan postao dio pravne stečevine Europske unije - rekao je Plenković, dodajući da zakon vjerojatno nije u cijelosti idealan, ali da bi bio puno bolji da su imali više vremena.

- Ne dolazi u obzir da ja politički, a još manje Vlada ili HDZ, trpi štetu ili odgovara zbog takve situacije. Želim da se sve rasvijetli i da pogledamo koliko je jedna uspješna priča iz različitih interesa došla u situaciju da se dovodi u pitanje cijeli proces - rekao je Plenković, dodajući da mirno spava.

- Trebali su se svi zaposliti u Agrokoru i gotovo, i stvar bi bila riješena, kao što su mnogi drugi došli raditi u sustav Agrokora. To bi bio put i nikakvog problema danas ne bi bilo - rekao je Plenković.

Plenković je također rekao da je bit u tome da bi bio optužen da je postupio neustavno i da nije ništa činio

Što će biti 2020.

– Već je u zaključcima današnjeg summita zapisano da ću ja, kao predsjedavajući Vijeća 2020., ponovno organizirati ovaj događaj – rekao je ranije Plenković u izjavi za strane novinare na ulasku na summit.

Ipak, preciznije je reći da zaključci ne govore da će Plenković organizirati summit 2020. u Zagrebu, već Hrvatska, odnosno hrvatska Vlada.

“EU pozdravlja namjeru Hrvatske da bude domaćin summitu Europske unije i zapadnog Balkana tijekom svojeg predsjedanja 2020. godine”, kaže se u usvojenoj deklaraciji.

Moguće je da je Plenković odabrao baš ove riječi (“ja” umjesto “Hrvatska”, odnosno “ja” jednako “Hrvatska”) kako bi projicirao snagu u trenutku krize Vlade, izazvane objavom prepiske putem elektroničke pošte između Martine Dalić i konzultanata iz neformalne skupine koja se samoprozvala “grupom Borg”. No, ova njegova izjava danas u Sofiji također pokazuje da nagađanja o tome kako se Plenković vidi u Europskoj komisiji ostaju samo to – nagađanja. I to prilično neutemeljena, jer hrvatskom je premijeru, čini se, izazovnije u karijeri biti premijer države članice koja prvi put predsjeda Vijećem EU, dakle tijelom koje zaista odlučuje, nego biti europski povjerenik u Komisiji, tijelu koje predlaže odluke.

Uz čelnike država članica Europske unije, u Sofiji su se okupili i čelnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Kosova. Predsjednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić tom se prilikom susreo s Plenkovićem, a time se pohvalio i na svojem profilu na Twitteru.

– U Sofiji pred početak summita EU – zapadni Balkan razgovarao sam i s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem o bilateralnim odnosima i europskim integracijama – napisao je Vučić