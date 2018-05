Objavljeni novi mailovi: Plenković se triput sastao s grupom Borg?

Premijer Andrej Plenković sastao se najmanje triput s grupom Borg, iz čijeg je hodograma aktivnosti vidljivo da su Plenkoviću prezentirali prijedlog da savjetnici za Vladu rade besplatno, a naplaćuju se preko Agrokora, piše Index.hr koji je danas objavio nove e-mailove iz prepiske Martine Dalić i savjetnika oko lex Agrokor.

Ovaj portal također navodi da je Plenković znao tko su pravi pisci zakona jer se s njima susreo tjedan dana prije nego što će Vlada donijeti taj zakon.

Među objavljenim e-mailovima onaj je u kojem Martina Dalić 5. ožujka piše kako premijer Plenković moli buduće pisce zakona te ministra financija Zdravka Marića da se s njim sastanu u Vladi "vezano uz temu na kojoj radimo".

Na tom sastanku raspravljalo se o aktualnoj situaciji u Agrokoru, ali i o izlasku iz te situacije odnosno o budućem zakonu. Bio je to vrlo važan sastanak, a upravo je zbog tog sastanka odvjetnik Boris Šavorić odgodio je direktan let za London. U Veliku Britaniju ipak je otišao tog dana, ali preko Beča u 18.40 sati i to nakon sastanka s Plenkovićem, piše Index.

I u drugim danas objavljenim e-mailovima spominje se premijer, koji se inače ograđivao od prepiske, nakon čije je objave u javnosti izbila takozvana afera Mailovi i nakon čega je Martina Dalić podnijela ostavku.