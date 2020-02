Baby boom u Šibeniku: Sve je počelo prošle godine, ali postoji jedan problem

Šibensko rodilište u siječnju je obilježio baby boom, a ovaj se trend nastavio i u veljači. Od početka ove godine u Općoj bolnici Šibensko-kninske županije rodilo se 126 djece.

- Trend povećanja broja rođenih nastavljen je i u veljači. Od početka godine u šibenskom rodilištu rodilo se 126 djece, dok smo lani u ovo vrijeme bili na 85. Siječanj je završio sa 73 rođenih, a u veljači imamo 53 bebe – rekao je Ivan Zmijanović, šef ginekologije.

Nastavak je to pozitivnog trenda koji je počeo prošle godine kada je u Šibeniku bilo 68 poroda (638 ukupno) više nego 2018. godine. Ipak, šef ginekologije napominje kako to još nije ni blizu dovoljno da bi se županija demografski oporavi.

- Da bi bili 'u plusu' s brojem rođenih, trebali bi imati oko 1100 poroda na godinu. Ako se trend od početka siječnja nastavi do kraja godine do kraja 2020. bi mogli imati oko 750 rođene djece. Godine 2005. smo imali 730 poroda, dok se do 2018. taj broj spustio na 570, a sada opet imamo povećanje i to je tračak nade, ali ponavljam, demografski gledano to nije dovoljno – ističe Zmijanović.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u bolnicama u Šibeniku i Kninu u posljednjih je pet godina rođeno ukupno 4130 beba, ali je u istom razdoblju umrlo 7671 ljudi. To pak čini prirodni pad od 3451 ljudi i to u samo pet godina.

Na negativnu demografsku sliku utječe i broj iseljavanja mladih. Naime, u posljednjih deset godina iz Šibensko-kninske županije iselilo se 12.047 stanovnika što je svrstava među prve četiri županije u Hrvatskoj s najvećim gubitkom stanovnika, piše ŠibenikIn.