Komentara 2
NADZOR RADA VLADE

Svakom SDP-ovom zastupniku određeno kojeg će ministra 'pratiti'

Autor
Petra Maretić Žonja
22.01.2026.
u 06:02

Od njih se očekuje da budno prate što se u resoru koji im je dodijeljen događa

Što rade ministri u Vladi Andreja Plenkovića, u SDP-u će se ubuduće pozorno pratiti. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić podijelio je sva ministarstva, ali i državna poduzeća koja spadaju u određene resore među svojim zastupnicima, što znači da od svakog svog zastupnika od sada pa do parlamentarnih izbora očekuje da budno prati što se u resoru koji im je dodijeljen događa, što se događa u poduzećima iz tog resora, koje zakone predlažu, da traži mane i nepravilnosti u predloženim zakonima, da otvaraju problematične teme, nude bolja rješenja, ali i da otkrivaju potencijalne afere.

Ključne riječi
Zlata Đurđević nadzor HDZ Vlada SDP

Komentara 2

Pogledaj Sve
AV
avangero
06:07 22.01.2026.

Mogu ja pratiti gospođu u prvome planu, kad se već pratimo.

CH
che99
06:07 22.01.2026.

ja bi da me Glasnović prati!!

