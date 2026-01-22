Svakom SDP-ovom zastupniku određeno kojeg će ministra 'pratiti'

Što rade ministri u Vladi Andreja Plenkovića, u SDP-u će se ubuduće pozorno pratiti. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić podijelio je sva ministarstva, ali i državna poduzeća koja spadaju u određene resore među svojim zastupnicima, što znači da od svakog svog zastupnika od sada pa do parlamentarnih izbora očekuje da budno prati što se u resoru koji im je dodijeljen događa, što se događa u poduzećima iz tog resora, koje zakone predlažu, da traži mane i nepravilnosti u predloženim zakonima, da otvaraju problematične teme, nude bolja rješenja, ali i da otkrivaju potencijalne afere.