NISMO NI SVJESNI

Zabrinjavajuće otkriće: Vrlo lako došli do brojeva i profilnih fotografija 3,5 milijardi korisnika WhatsApp-a

Illustration shows Whatsapp app
DADO RUVIC/REUTERS
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
20.11.2025.
u 12:48

Pronalazak broja alat je koji gotovi svi gledaju korisnim jer im svaki korisnik WhatsApp-a postaje dostupan i mogu s njim skupiti u kontakt, međutim, istovremeno to znači i dijeljenje informacija s nevjerojatnim brojem ljudi, zbog čega vaš broj postaje lako dostupan bilo kome

Austrijski istraživači otkrili su nešto što pogađa sve korisnike WhatsApp-a. Pokušali su izvući telefonske brojeve 3,5 milijardi korisnika WhatsApp-a i u tom pothvatu bili su uspješni. To nije jedino što im je pošlo za rukom, putem brojeva korisnika za skoro 60 % njih uspjeli su pronaći i pristupiti profilnoj fotografiji, a kod skoro 30 % korisnika vidjeli su i opis profila. Pronalazak broja alat je koji gotovi svi gledaju korisnim jer im svaki korisnik WhatsApp-a postaje dostupan i mogu s njim skupiti u kontakt, međutim, istovremeno to znači i dijeljenje informacija s nevjerojatnim brojem ljudi, zbog čega vaš broj postaje lako dostupan bilo kome.  

Istraživači su do podataka došli vrlo jednostavnim postupkom - masovnim dodavanjem telefonskih brojeva u kontakte. Kada se broj spremi, WhatsApp automatski provjerava koristi li netko taj broj te prikazuje i profilnu fotografiju i opis korisnika. Prema navodima magazina Wired, istraživači su ovaj postupak samo podigli na industrijsku razinu. Uz pomoć WhatsApp Weba i automatiziranog alata bili su u stanju provjeravati stotine milijuna brojeva na sat. WhatsApp je godinama dopuštao takve provjere bez ograničenja, iako je Meta još 2017. bila upozorena da je ovaj sustav moguće zloupotrijebiti. U listopadu ove godine, WhatsApp je uveo ograničenja koja sprječavaju ovakvo masovno provjeravanje i dodavanje broja, nakon što su iz Austrije prijavili ovaj problem. Ipak, trebalo je vremena za ovo tako da su u ovih nekoliko godina mnogi korisnici mogli doći do naših podataka, koje su negdje vjerojatno i sačuvali. To je problem koji ih posebno zabrinjava.

FOTO Pogledajte kako izgleda promet u Zagrebu zbog zatvaranja prometnica u blizini Vjesnika
Illustration shows Whatsapp app
1/15

Ključne riječi
Ugroženi informacije istraživanje. Austrija whatsapp

