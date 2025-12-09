Bivši dečko nestale Bečanke (21), nakon osam godina priznao da ju je zadavio, stavio u kofer i sakrio kraj vojnog poligona

Na konferenciji za medije održanoj u utorak iza podneva u Beču, Bečka kriminalistička policija je priopćila pojedinosti strašnog zločina, kojeg je nad nestalom 21-godišnjom Bečankom Jennifer S. počinio u siječnju 2018. godine njen tada 24-godišnji bivši dečko, a sada 32-godišnjak. A koji je nakon gotovo osam godina, jučer otkriven, o čemu je i večernji list danas izvijestio. Do obrata situacije došlo je nakon što je 32-godišnjak, za kojeg se navodi da je po struci vrtlar, sam otišao u policijsku postaju u Waidhofenu an der Thaya u Donjoj Austriji i priznao da je ubio svoju bivšu djevojku, 21-godišnju studenticu prava, koja je uz studij radila u uredu jedne bečke tvrtke, a stanovala je u ulici Ospelgasse u 20. bečkom stambenom okrugu Brigittenau.

“Ubio sam Jenni”, rekao je istražiteljima. Glavni istražitelj, pukovnik Gerhard Winkler vidno potresen je danas popodne na Pressici rekao kako sve te godine nije htio ovaj slučaj “ispustiti iz ruku”, te da su od samog početka postojale sumnjive okolnosti oko nestanka mlade žene iz Beča. Uz opasku, kako je istraga “pratila sve tragove”. Voditelj istražiteljske skupine Wolfgang Lehner je potvrdio medijima uzrok smrti bečke studentice prava. Prema Lehneru, njen bivši dečko je policiji prošlog vikenda ispričao da se je 22. siječnja 2018. godine posvađao s Jennifer, koja ga je htjela napustiti, te da je između njih došlo do naguravanja i fizičkog obračuna. Navodno ju je on, kako je priznao policiji, s leđa stisnuo oko vrata gornjim dijelom ruke “u kravatu” i “nekoliko minuta” davio dok nije pala na pod, i izgubila puls. Zatim joj je još u stanu svukao odjeću, tijelo stavio u kofer i prvo je svojim automobilom odvezao u Großweikersdorf u općini Tulln u Donjoj Austriji.

Tamo je njeno tijelo zakopao pod lišćem u blizini jedne šumske staze. Međutim, budući da su mu istražitelji oduzeli mobitel, vratio se je dva mjeseca kasnije na mjesto gdje je prvotno ostavio Jennino mrtvo tijelo, u strahu da će ga istražitelji pratiti. Ponovno je uzeo kofer s njenim tijelom i automobilom ga prevezao u blizini Franzena u okrugu Zwettl u Donjoj Austriji. Kraj vojnog poligona u Allensteigu, gdje je policija u ponedjeljak, u nazočnosti ubojicve, pronašla posmrtne ostatke ljudskog tijela. Daljnja istraga, kako je istaknuto na Pressici, utvrdit će, radi li se o ostacima tijela 21-godišnje Jenni iz Beča, nestale u siječnju 2018. godine. Pukovnik Winkler je medijima rekao kako je 21-godišnja studentica sa svojim dečkom zajedno živjela u njenom stanu u Beču, međutim da je njihova veza bila narušena. Bivši dečko, tada 24-godišnjak pokušavao je stalno kontrolirati Jenni, a imao je navodno i ozbiljan problem s kontroliranjem svoga bijesa.

Prema policijskom izvješću, ubojstvo je nakon gotovo osam godina ipak izašlo na vidjelo, i na temelju Chat poruke osumnjičenog , koju je poslao jednoj ženskoj osobi, a u kojoj je navodno u detalje opisao, kako jedno mrtvo tijelo može nestati, bez da se ga ikad pronađe, spomenuvši pritom i “savršen zločin”. Nakon toga policija je ponovno stisnula obruč oko 32-godišnjaka i 2. prosinca ga osumnjičila za ubojstvo. Međutim, osumnjičenik nije još priznao zločin, tvrdeći da s time nema nikakve veze, tako da je nestala bečka studentica i dalje ostala na listi nestalih osoba. Ali, ne zadugo! Policija je i dalje, iz dana u dan, stezala mic po mic obruč oko osumnjičenog, te je 32-godišnjak napokon sam odlučio otići na policiju i priznati počinjen zločin. U nedjelju oko 20 sati u policijskoj postaji Waidhofen dežurnim inspektorima je priznao da je ubio Jenni. Kako je na Pressici istaknuto, policija osam godina nije posustajala i imala je osumnjičenog stalno na oku. Ali nije mu mogla dokazati krivicu za nestanak 21-godišnje Bečanke, jer dok “nema mrtvog tijela, nema ni optužnice”, ističu austrijski mediji. Međutim. ono što je policija pouzdano znala je, da su 32-godišnjak (tada 24-godišnjak) i Jenni bili ljubavni par, i da se je veza raspala. Međutim tijelo nestale djevojke nikada nije pronađeno, i tako je ubojica godinama uživao na slobodi.

Ono što je Jenniferinov bivšeg dečka također dovelo na listu potencijalnih osumnjičenika je trag na internetu gdje je tražio “K.-o kapi” za omamljivanje i to što se je nedugo nakon Jenninog nestanka vozio 22. i 23. siječnja 2018. automobilom po zabačenim područjima austrijske pokrajine Donje Austrije, o čemu je govorio istražitelj Helmut Fischer. Bivši dečko nestale Bečanke, uvijek je iznova policiji tvrdio kako je uvjeren da je njegova djevojka “dobrovoljno pobjegla u inozemstvo”. Čak ni raspisana nagrada obitelji nestale djevojke od 50.000 eura nije donijela nikakav rezultat, niti nova saznanja. Sve do nedavno, kada je bivši dečko nestale Jenni u svojoj novoj vezi, u svađi, teško ozlijedio svoju sadašnju partnericu.To je za policiju bio dodatni okidač za ponovno otvaranje istrage i ponovno ispitivanje osumnjičenog o Jenninom nestanku. I sada nakon osam godina neizvjesnosti, slučaj Jenni S. konačno je izašao na vidjelo. Kako piše austrijski Kronen Zeitung, majka ubijene 21-godišnjakinje je još prije dvije godine rekla u razgovoru za navedeni list: “Znam da je moja kćer već dugo mrtva. Ona je sada kod Boga! Još samo želim da konačno bude pronađeno njeno tijelo”. I upravo to se je jučer dogodilo.

Grozota za majku, cijelu obitelj, prijatelje…… Austrijski mediji skreću pozornost da je ovo, u kratko vrijeme, već drugi slučaj u Austriji, da se ubojice slično ponašaju i djeluju. Gotovo osam godina je Jennifer S. bila na listi nestalih. Sada je skinuta s te liste uz jezovito saznanje da ju je njen bivši dečko zadavio, njeno mrtvo tijelo stavio u kofer i automobilom odvezao u šumoviti predio , i potom njeno mrtvo tijelo sakrio kraj vojnog poligona u Donjoj Austriji, vjerujući u “savršen zločin”. Sličan slučaj, istoga motiva, prekid ljubavne veze, dogodio se je i 23. studenoga ove godine. Tada je atraktivnu 32-godišnju austrijsku influencericu Stefanie P., u njenom stanu u Grazu, ubio njen 31-godišnji prijatelj Patrick M. Isto tako zadavio, stavio u kofer i svojim je automobilom odvezao preko austrijske granice, u Sloveniju, i to u zabačeni, šumoviti dio Majšperka. Istražitelje je također do žrtvinog mrtvog tijela, doveo sam ubojica, nakon što je prethodno priznao zločin. U svakom slučaju mnogo otvorenih pitanja za psihologe, psihijatre i druge stručnjake i znanstvenike, prije svega one koji se bave mladima.