Iz Austrije stigla vijest koje smo se pribojavali: Hrvatski dragulj je teško ozlijeđen

Nažalost, crne slutnje su se obistinile. Iz Graza su stigle vijesti koje su šokirale hrvatsku nogometnu javnost: mladi U-21 reprezentativac Leon Grgić teško se ozlijedio tijekom nedjeljnog derbija u kojem je njegov Sturm svladao Grazer. U 64. minuti, 19-godišnjak je nakon duela ostao ležati na travnjaku, a kada su ga iznijeli na nosilima, bilo je jasno da se radi o teškoj ozljedi. Klub je ubrzo potvrdio najgori scenarij. "Pregledima je potvrđeno da je 19-godišnji Hrvat doživio puknuće prednjeg križnog ligamenta. Ovog će se tjedna podvrgnuti operaciji i sezona je za njega završena", stoji u priopćenju.

Leider haben sich die Befürchtungen bestätigt: Leon #Grgić zog sich im Derby eine schwere Knieverletzung zu. #sturmgrazhttps://t.co/Dm4IZZDv0f — SK Sturm Graz (@SKSturm) December 9, 2025

Ova dijagnoza, jedna od najtežih u sportu, znači višemjesečni oporavak i kraj sezone za napadača koji je bio u sjajnoj formi. Sportski direktor Sturma, Michael Parensen, izrazio je žaljenje, naglasivši Grgićevu važnost za momčad. "Ovo je izuzetno gorka vijest za Leona i za nas. On je važan dio ekipe unatoč mladosti i pružit ćemo mu svu podršku na putu povratka", poručio je. Grgić je ove sezone za prvu momčad Sturma upisao 16 nastupa, postigavši tri pogotka i jednu asistenciju, čime je potvrdio svoj veliki potencijal.

Osim za klub, ozljeda je ogroman udarac i za mladu hrvatsku reprezentaciju. Grgić se pod vodstvom izbornika Ivice Olića prometnuo u prvog napadača i ključnog igrača u kvalifikacijama za Euro. Njegov učinak bio je fenomenalan – u samo četiri nastupa postigao je čak četiri pogotka. Njegova energija i osjećaj za gol bit će nenadoknadivi u nastavku ciklusa, a Olić sada mora tražiti nova rješenja u vrhu napada.

Croatian talent Leon Grgić suffered a serious injury against Grazer and had to be taken off on a stretcher.



Although details have not yet been released, there is concern that Grgić may have sustained an ACL injury. pic.twitter.com/Y5i09X8ZZr — TheCroatian (@TheCroatian_) December 9, 2025

Cijela situacija još je tužnija uzme li se u obzir da je Grgić tek u kolovozu promijenio nogometno državljanstvo iz austrijskog u hrvatsko. Iako rođen u Austriji, donio je odluku srcem da želi predstavljati zemlju svojih korijena, što je oduševilo navijače. Sada je pred njim najteža bitka u karijeri, bitka strpljenja i mentalne snage.