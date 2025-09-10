Naši Portali
Charlie Kirk

Pucnjava u SAD-u: Preminuo saveznik Donalda Trumpa

Najnovija vijest
VL
Autor
Večernji.hr
10.09.2025.
u 22:52

Na videozapisima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako je Kirk pogođen dok govori i sjedi ispod šatora u dvorištu Sveučilišta Utah Valley.

Charlie Kirk, moćni desničarski aktivist, saveznik Donalda Trumpa i izvršni direktor organizacije Turning Point USA (TPUSA), preminuo je danas nakon što je bio upucan dok je držao govor u Utahu na sveučilištu. Kirk je pogođen u vrat, a kako je napisao Donald Trump preminuo je. Otprilike dva sata nakon napada Kirk, je podlegao ozljedama u bolnici i preminuo.

"Veliki, pa čak i legendarni Charlie Kirk je mrtav. Nitko nije razumio niti imao srce američke mladeži bolje od Charlieja. Bio je voljen i cijenjen od SVIH, posebno od mene, a sada više nije s nama. Melania i ja izražavamo sućut njegovoj prelijepoj supruzi Eriki i obitelji. Charlie, volimo te!“ objavio je predsjednik Donald Trump na svojoj platformi Truth Social.

Na videozapisima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako je Kirk pogođen dok govori i sjedi ispod šatora u dvorištu Sveučilišta Utah Valley. Kirk je bio tamo u sklopu The American Comeback Tour, kojeg organizira TPUSA ogranak na Utah Valley. Također postoje snimke studenata na kampusu kako bježe zbog zvuka pucnjave, piše The Guardian.  

Policija kampusa oglasila se na X-u o pucnjavi, potvrdivši da je Kirk upucan te da je osumnjičenik koji je bio uhićen netom nakon pucnjave pušten na slobodu.  CNN piše kako je upucan u trenutku dok je odgovarao na pitanje o transrodnim masovnim ubojicama. Kirk na ovakvim događajima debatira sa studentima i okupljenima.


Ključne riječi
pucnjava SAD Donald Trump

Komentara 23

Pogledaj Sve
Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
21:39 10.09.2025.

Charlie Kirk je izvrstan govornik koji zastupa normalne konzervativne stavove. Nastupao je protiv woke-aktivista i pristaša rodne ideologije. Nitko ga nikad nije pobijedio u argumentiranoj raspravi. Ovo je pravo live woke-aktivista: kad nemaju argumenata, služe se nasiljem.

Avatar Mile iz Tuzle
Mile iz Tuzle
21:41 10.09.2025.

Sreća u nesreći pa se to dogodilo u Americi, pa se neće moći zataškati identitet počinitelja, a ni kojoj je političkoj grupaciji pripadao. Tako da mislim da od danas u Americi počinje brutalni obračun s rodnom i trans ideologijom.

EJ
ejStef
22:31 10.09.2025.

Eh, to su ti lijevi progresivci. Više dernjava protiv argumenata nije dosta, pa su prešli na oružje. Toliko o tom woke aktivizmu, te CNN i sličnim tv postajama...

