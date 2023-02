Snimili vatrenu kuglu: Asteroid ušao u atmosferu i eksplodirao

Danas u 2 sata, 59 minuta i 21 sekundu mali asteroid 2023 CX1 ušao je u Zemljinu atmosferu iznad sjevera Francuske, baš kao što je i predvidjela Međunarodna meteorska organizacija. Zbog svojih malih dimenzija od jednog metra ulaskom u atmosferu proizveo je sjajnu vatrenu kuglu koju su vidjeli i zabilježili deseci svjedoka i astronomi. Prva ga je uočila zvjezdarnica GINOP KHK u Mađarskoj, a nakon toga i naša zvjezdarnica na Višnjanu. Nakon njih, još 20 zvjezdarnica potvrdilo je njegov ulazak čime je postao sedmi asteroid koji je detektiran prije nego što je pao na Zemlju.

Here are four different views of asteroid #SAR2667 as it enters the atmosphere over Western Europe. #Meteor #France #UK pic.twitter.com/TwGmOrEw2r