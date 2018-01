Anne-Cecil ubio je udarac. Je li pala ili je napadnuta?

Nakon što su rezultati analize DNK Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu potvrdili da su ljudske kosti pronađene u Tržiću Tounjskom početkom godine posmrtni ostaci Francuskinje Anne-Cecil Pinel, karlovačko tužiteljstvo dobilo je i nalaz obdukcije. U njemu je navedeno da je do smrti došlo vjerojatno zbog ozljede glave. No što je dovelo do takve ozljede, nakon toliko vremena, a riječ je o gotovo tri i pol godine, obdukcija nije mogla odgovoriti.

– Istraga o ovom slučaju bit će nastavljena, odnosno i obitelji je javljeno da je DORH dao nalog policiji da se utvrde sve okolnosti koje se mogu utvrditi, a koje su mogle dovesti do smrtnog ishoda u slučaju Anne-Cecil Pinel – kazala nam je Višnja Ježić Sorić, odvjetnica obitelji Pinel.

Uzela LSD i otišla u šetnju

Policija će, dakle, u idućem periodu provoditi istragu, pokušati dati odgovore na pitanja koja zanimaju roditelje 23-godišnje francuske studentice koja je u Hrvatsku stigla na festival psihodelične glazbe Momento Demento pokraj Slunja. Nestala je 21. srpnja 2014. Roxanne, njezina prijateljica koja je crnim kombijem s njom došla iz Francuske u Hrvatsku, posvjedočila je da je Anne-Cecil posljednji put vidjela zadnjeg dana festivala kada je, nakon što je uzela LSD, otišla plesati na plesni podij festivala, nakon čega se uputila u šetnju.

Foto: Kristina Štedul-Fabac/PIXSELL

Je li u šetnju otišla sama, Roxanne nije znala s obzirom na to da nije otišla s njom, već je ostala spavati u kampu. Nakon prijavka nestanka njezin je kombi pronađen 1,5 kilometara dalje od mjesta održavanja festivala u mjestu Tržić Tounjski, a nedaleko, pokraj napuštene kuće, nađeni su njezina torba, bočica s vodom, jedan od dva slušna aparatića i novčanik bez dokumenata i novca. Policija će teško rasvijetliti zbog čega se mlada djevojka uputila na teren koji je i 2014. bio neprohodan, zarastao i jasno označen kao minski sumnjiv, pa ni HGSS-ova i policijska potraga prije tri i pol godine nije se fizički kretala tom lokacijom, već je pregledana iz zraka.

Upitno je hoće li se ikada dobiti jasan odgovor na pitanje je li djevojka koja je imala i probleme sa sluhom u nepoznati zarasli kraj ušla bježeći od neke realne opasnosti ili je preminula zbog niza nesretnih okolnosti. Naime, tamošnji mještani stalno navode da se moglo dogoditi da ju je ugrizla i zmija otrovnica, nakon čega je izgubila svijest i pala.

Francuzi osnovali udrugu

Stručnjaci koji su upućeni u mehanizme nastanka ozljeda glave kakve ima preminula Anne-Cecil kažu da je riječ o ozljedi koja nastaje padom. Obitelj Pinel, ali i članovi udruge koja je u Francuskoj osnovana i koji su cijelo vrijeme pokušavali raznim kampanjama naći neki trag nestale sugrađanke, ali i hrvatsko i francusko pravosuđe, očekuju da se istraže sve okolnosti koje će utvrditi kako je umrla Anne-Cecil Pinel. Dok istraga traje, njezini će roditelji dobiti mogućnost da pokopaju svoje dijete.

– Oni neće dolaziti u Hrvatsku preuzeti tijelo, već će idućeg tjedna ono biti prevezeno u Francusku, odnosno obitelji Pinel – potvrdila nam je Višnja Ježić Sorić.