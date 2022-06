Anka Mrak Taritaš: Tužna sam i razočarana situacijom u Zagrebu. Tomašević ne bi dobio dobru ocjenu

Predsjednica stranke Glas Anka Mrak Taritaš gostovala je u političkom intervjuu tjedna Večernjeg lista. S njom je razgovarala Petra Maretić Žonja.

Prvo je upitana o cijenama goriva i intervenciji Vlade.

- To nije dovoljno. Ovo je samo jedna vatrogasna mjera. Meni se čini da je to sve prekasno. Već dva mjeseca govorimo kako je cijena goriva u Hrvatskoj veća nego što je bila u okruženju, sad više nije tako. Pitali smo se zašto je to tako. Sve što se napravi za građane je dobro, ali sigurno je prekasno. Mjesec dana će proći, već sad trebamo razmišljati što dalje - kaže Mrak Taritaš.

Glas je tražio da se krenu popunjavati zalihe plina.

- Moramo znati kakvo je stanje energenata. Onda je došla jedna analiza gdje se pokazalo da će Hrvatska imati problem s plinom. Već sad se treba krenuti da bi se Okoli popunio. Moraju se zakupiti rezerve i za LNG terminal. Srećom, nemamo mi velike industrije, elektrane na plin, imamo LNG koji nam daje određenu neovisnost o ruskom plinu. S kim je HEP dogovorio opskrbu plinom? - rekla je.

Brine li vas inflatorni šok?

- Vlada kaska. Inflacija je uvozni proizvod. Mi nismo ti koji smo generirali inflaciju, generirao ju je rat u Ukrajini. Rat će biti dugi i s velikim posljedicama i imat će je zemlje Europske unije. To se sad događa. Tu su energenti, sljedeća tema je hrana. Trebamo znati kakvo nam je stanje s hranom. Imam osjećaj kao da se Vlada ponaša kao kroničar događaja. Uloga Vlade je da razmišljaju korak unaprijed. Problem je što se ne misli korak unaprijed ni do jeseni. Zna se kakve zalihe moramo imati, znamo o čemu je riječ - kaže.

Upitana je i o obnovi.

- Uloga države je da brzo pomogne svojim građanima. Nije bila uloga države da svoje građane maltretira. Već smo i zaboravili da je postojao ministar Horvat. Njemu je trebala godina dana da shvati da ima neprovediv zakon. Umjesto da nakon njega dođe netko tko to može operativno pospremiti, dolazi Paladina koji je postao ministar samo zbog svog životopisa da bi imao crticu da je bio ministar u jednoj vladi. Viđate li vi tog čovjeka? Suvisle obnove od strane države koja bi bila u realnom vremenu, neće biti. To će trajati godinama. Sigurna sam da će dio novaca iz EU propasti - rekla je Mrak Taritaš.

Smatra kako će do idućeg ljeta ljudi na Banovini biti u kontejnerima.

- Ne vidim da se nešto radi. Natječaji propadaju, ne gradi se... Država bi trebala nuditi stabilnost i sigurnost. Država je napravila procedure. Kad je potres u pitanju onda se procedure zaborave - kaže.

Što se dogodilo s najavljivanim referendumom da u Ustav uđe pravo žene na pobačaj?

- Ne smijemo dozvoliti da čekamo sljedeći slučaj Čavajda. Ovu stvar treba dovesti do kraja. Išli smo sa zakonom, znali smo da neće proći. Ponudili smo da uzmu zakon i dorade ga i dođu u drugo čitanje i mi ćemo takav zakon prihvatiti. Naravno da vladajući to nisu htjeli. Ja sam bila za to da se odmah krene pripremati referendum, da referendum bude u rujnu i da skupimo potpise da bi se u Ustav ugradila kategorija. Kad to postane ustavna kategorija onda smo mi tu sigurni. Većina kolega iz opozicije bila je da prvo pokušamo kroz Sabor, no to će biti teško - rekla je.

Kaže kako ona u politici ima liniju koju ne prelazi.

- Istanbulska konvencija bila je vrlo jasna. Nije bilo tema rodne ideologije i svega ostaloga. Tad je bilo zanimljivo vidjeti kako su kolege iz Mosta glasali. Kad su tad tako glasali, neće drugačije ni danas. Stalni postav Mosta je Božo Petrov, Nikola Grmoja i Miro Bulj, ostali se mijenjaju. Morate gledati tko je bazična infrastruktura Mosta.

Je li se Tomašević snašao u Zagrebu?

- Cijelo vrijeme sam govorila treba vremena, problemi su, velika je to struktura. Ali prošla je godina dana i moram priznati da sam razočarana. Zapravo sam tužna. Tomašević je postao gradonačelnik s velikim brojem građana koji je glasao za njega. Nažalost, neke stvari idu puževim korakom, sad je prošla godina dana, u godini dana nisu uspjeli posložiti sve pročelnike. Nemamo posložene sve urede u gradu Zagrebu. Ocjena za njegov rad ne bi bila dobra - kaže.

Bi li bila dovoljan?

- Rubno - kazala je kroz smijeh.