Anesteziolog trovao pacijente da bi ih mogao spašavati: Vrijeme je da se 'sve karte stave na stol'

U sudnici u istočnom francuskom gradu Besançonu započeo je jedan od najšokantnijih sudskih procesa u modernoj medicinskoj povijesti. Na optuženičkoj klupi sjedi Frédéric Péchier (53), anesteziolog koji je nekada slovio za "zvijezdu" među kolegama, a danas se suočava s optužbama da je namjerno trovao pacijente tijekom operacija. Prema tužiteljstvu, Péchier je u razdoblju od 2008. do 2017. godine u dvjema privatnim klinikama otrovao 30 pacijenata, od djece do starijih osoba, od kojih je 12 preminulo. Glavni tužitelj Étienne Manteaux nazvao je slučaj "nevjerojatnim" i "bez presedana u francuskoj pravnoj povijesti", a osam godina duga istraga otkrila je zastrašujuće detalje koji su zgrozili cjelokupnu javnost i medicinsku zajednicu. Péchier, koji se brani sa slobode, odbacuje sve optužbe i tvrdi da je nevin, prenosi The Guardian.

Motiv koji tužiteljstvo navodi ledi krv u žilama: Péchier je navodno izazivao srčane zastoje kod zdravih pacijenata tijekom rutinskih i niskorizičnih operacija kako bi potom mogao demonstrirati svoje vještine oživljavanja i ispasti heroj. Sumnja se da je neprimjetno dirao infuzijske vrećice paracetamola ili anestetika koje su pripremali njegovi kolege, dodajući u njih smrtonosne doze kalija ili lokalnih anestetika. Kada bi pacijentu srce stalo, Péchier, koji bi se uvijek našao u blizini, prvi bi priskočio u pomoć. "Frédéric Péchier uvijek je prvi reagirao kada bi došlo do srčanog zastoja. Uvijek je imao rješenje", izjavio je tužitelj Manteaux, dodajući kako je cilj bio i diskreditirati kolege s kojima je bio u sukobu. Istražitelji su pregledali više od 70 "ozbiljnih štetnih događaja" prije nego što su optužnicu sveli na 30 slučajeva.

Žrtve ovog monstruoznog plana bili su pacijenti svih dobnih skupina, od četverogodišnjeg dječaka do 89-godišnjaka. Najmlađa navodna žrtva, dječak identificiran kao Teddy, preživio je dva srčana zastoja tijekom rutinske operacije krajnika 2016. godine. Slučaj koji je pokrenuo lavinu bila je smrt oca Amandine Iehlen 2008. godine. Njezin 53-godišnji otac preminuo je od srčanog zastoja tijekom operacije bubrega, a obdukcija je otkrila predoziranje lokalnim anestetikom lidokainom. "Čekala sam ovo 17 godina", izjavila je Iehlen novinarima ispred sudnice. Njezina borba za istinu bila je ključna u pokretanju istrage koja je godinama kasnije povezala niz sumnjivih incidenata s istim liječnikom. Priče obitelji žrtava, koje će biti predstavljene tijekom suđenja, svjedoče o boli i nevjerici da je osoba koja ih je trebala liječiti postala njihov krvnik.

Frédéric Péchier, kojem prijeti doživotni zatvor, stigao je na sud u pratnji obitelji, odlučan u namjeri da dokaže svoju nevinost. Za francuske medije izjavio je kako ima "čvrste argumente" u svoju obranu te da je vrijeme da se "sve karte stave na stol". Njegova obrambena strategija temelji se na tvrdnji da su za smrti i komplikacije krive "medicinske pogreške" njegovih kolega. Na pitanje o patnji obitelji žrtava, njegov odgovor bio je hladan i proračunat: "Potpuno to razumijem, ali s druge strane, ja nisam odgovoran za njihovu nevolju." Péchier ne obavlja liječničku praksu od 2017. godine, iako mu je prošle godine dozvoljen rad pod uvjetom da nema izravan kontakt s pacijentima. Suđenje, koje će prema pisanju The Guardiana trajati do prosinca, pratit će više od 150 civilnih stranaka, a presuda će odrediti sudbinu čovjeka opisanog kao liječnika s kompleksom Boga.