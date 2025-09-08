Naši Portali
U ENGLESKOM SELU

Prodaje se kuća s mračnom poviješću: Izgleda kao savršen obiteljski dom, ali krije zlokobnu tajnu

Foto: Google Maps/Ilustracija
VL
Autor
Vecernji.hr
08.09.2025.
u 12:02

Potencijalni kupci upozoreni su da se raspitaju o povijesti nekretnine prije razmatranja kupnje

Kuća na uglu mirne ulice Lincoln Road u engleskom Branstonu izgleda kao savršen obiteljski dom, a prodaje se za 435.000 funti. Kupce mogu privući njezin uredni prilaz, prostrani dnevni boravak s kaminom od cigle, soba s pogledom na stražnji vrt, četiri velike spavaće sobe... No, iza urednih soba i njegovanog vrta krije se zlokobna tajna koju ni najtalentiraniji agenti za nekretnine jednostavno ne mogu sakriti. Upravo je ovdje 2018. godine student Andrei-Mihai Simion-Munteanu brutalno ubio svoju majku i njezina partnera te njihova tijela ostavio u kući dok je bježao.

Tada 22-godišnjak, nasilno je napao dr. Premm Monti (51) i Roberta Tullyja (71). Njihova tijela ležala su neotkrivena u kući tjedan dana dok je hladnokrvni ubojica uživao u izletu. Nakon što je zadavio majku i brutalno pretukao očuha do smrti, Simion-Munteanu je krenuo na putovanje po zemlji. 

Kako piše Daily Mail, potencijalni kupci upozoreni su da se raspitaju o povijesti nekretnine prije razmatranja kupnje. "Potencijalnim kupcima savjetuje se da kontaktiraju agenta za dodatne informacije o povijesti nekretnine jer to može utjecati na njihovu odluku o kupnji", stoji u oglasu.

Nakon nasilnih napada, Simion-Munteanu ukrao je Tullyjev automobil i krenuo na putovanje po Velikoj Britaniji. Dok je bio na putu, upozoren je da su njegovi roditelji "nestali", a nedugo zatim je i uhićen. Vlasti su otkrile nestanak para tek nakon što dr. Monti nije došla na posao. Sud je napadača proglasio krivim i izrekao mu je doživotnu kaznu zatvora.
