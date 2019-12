Andrija Mikulić: Zagreb će biti ključan u pobjedi naše kandidatkinje

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a i glavni državni inspektor Andrija Mikulić poručio je u ponedjeljak da će i na ovim predsjedničkim izborima Zagreb odigrati ključnu ulogu u pobjedi HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović, kao što je to bilo i 2014. godine.

"Digli smo stupanj mobilizacije, na prošlim izborima 2014. godine Zagreb je bio ključan za pobjedu i uopće ne sumnjam u to kada vidim ljude i sve što se provodi ovih dana. Naravno, i spremnost naše kandidatkinje i apsolutnu podršku HDZ-a da ćemo u drugom krugu ostvariti pobjedu i da će Kolinda Grabar-Kitarović u sljedećih pet godina biti predsjednica Hrvatske", izjavio je Mikulić uoči zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.

Mikulić je to rekao odgovarajući na pitanje hoće li današnja presuda Ivi Sanaderu u slučaju Ina-MOL naštetiti njihovoj kandidatkinji u drugome krugu predsjedničkih izbora.

Bivši premijer Sanader i čelnik mađarskog MOL-a Zsolt Hernadiji u ponedjeljak su proglašeni krivima za primanje i davanje mita u slučaju Ina-MOL, zbog čega je Sanader nepravomoćno osuđen na šest, a Hernadi na dvije godine zatvora.

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine u ponedjeljak su većinom glasova odbacili prijedloge zaključaka kojima bi se naredilo gradonačelniku Milanu Bandiću da izvijesti Skupštinu o pravnoj osnovi i propisima temeljem kojih je organizirana ovogodišnja adventska manifestacija.

"Ni Gradska skupština, ni bilo koji zastupnik nema ingerenciju donositi stavove o tome je li to djelo u okviru zakona ili ne. Ako me pitate stav HDZ-a Zagreb - uvijek smo bili i bit ćemo transparentni, raspravljat će se o toj točci na Skupštini grada Zagreba, i ako je netko napravio određene propuste i radio kontra zakona za to će odgovarati", ustvrdio je Mikulić.

Onečišćenje Zrmanje

Dodao je kako Advent traje do 7. siječnja, a do tog trenutka ne vidi ni jedan razlog da o tome ne raspravljaju na sljedećoj sjednici Skupštine. "Bili smo mišljenja i još uvijek smo da dok Advent traje ne treba o tome raspravljati", rekao je.

Komentirao je i onečišćenje rijeke Zrmanje, u kojoj je pronađen mazut navodno iscurio iz stare obrovačke tvornice.

"Čim je Centar 112 obavijestio nadležnog inspektora Državnog inspektorata o onečišćenju rijeke Zrmanje, odmah je odrađen nadzor, istog trena je dano usmeno rješenje i nalog Hrvatskim vodama za pojačanim mjerama monitoringa na rijeci Zrmanji", objasnio je Mikulić.

Dodao je kako se zbog određene visine rijeke nije moglo daljnje postupati, osim imati pojačane mjere monitoringa, što su i proveli.

"Ovo je problem koji smo naslijedili od 2006. godine, i sa svim nadležnim institucijama i ministarstvima sjeli smo i razgovaramo kako da taj problem riješimo. Tamo je 2006. godine bila provedena sanacija mazuta iz nižeg razina stijena, kada se nivo podzemnih voda podigne mazut izlazi van i onečišćuje rijeku Zrmanju", kazao je Mikulić.

Naveo je i koje novitete priprema Državni inspektorat u 2020. godini.

"Radimo na modelu prevencije i edukacije, transparentnog rada, tek na kraju tamo gdje se mora idemo s mjerama. To je stil i način kako će Državni inspektorat raditi i u 2020. godini. Želimo i dalje izgrađivati još bolji i kvalitetniji partnerski odnos s poslodavcima i gospodarstvenicima", kaže Mikulić.

