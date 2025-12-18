VIDEO Evo kako će izgledati novi sustav naplate cestarine, stiže i velika promjena za ENC uređaje

Na autocesti A3, na dionici između Popovače i Kutine, postavljen je i tehnički opremljen prvi portal koji će biti dio novog sustava naplate cestarine Crolibertas, izvijestili su iz Hrvatskih autocesta (HAC). Riječ je o konstrukciji ukupne dužine 33 metra i mase oko 10 tona, koja je zbog svojih dimenzija predstavljala iznimno zahtjevan inženjerski zahvat. Iako je portal modularan i sastavljen od tri segmenta, na teren je podignut u jednom komadu. Početkom tjedna na konstrukciju su ugrađene kamere i antene koje čine ključni dio sustava naplate.

Radovi na postavljanju prvih sedam portala na autocesti A3, na dionici između Popovače i Novske, započeli su početkom studenoga, a ovaj tjedan započinju i radovi na postavljanju portala na autocesti A4 Zagreb – Goričan. "U noći sa subote na nedjelju izvršeno je postavljanje prvog portala za potrebe novog sustava. Cilj je da korisnici autocesta što manje osjete ove radove, a za vrijeme turističke sezone postavljat će se portali na onim dionicama gdje je puno manji intenzitet prometa", istaknuo je voditelj projekta novog sustava naplate cestarine u HAC-u Hrvoje Dorčić, dodavši da je za to vrijeme dionica autoceste bila zatvorena. Za postojeće korisnike ENC uređaja proces preregistracije počet će tri mjeseca prije puštanja novog sustava u pogon, piše N1. Jedan ENC uređaj moći će podržati i do tri vozila, otkrio je Dorčić, istaknuvši i da je u izradi studija tarifnih modela.

Iz HAC-a ističu da je riječ o tehnički i infrastrukturno vrlo zahtjevnom projektu koji uključuje postavljanje ukupno 212 portala diljem autocestovne mreže. Uz samu konstrukciju, projekt obuhvaća ugradnju napredne IT opreme, izvođenje građevinskih radova pod prometom te uspostavu tzv. backoffice centara za obradu podataka. Paralelno s postavljanjem portala provodit će se i testiranja pojedinih segmenata sustava, dok će nakon završetka implementacije uslijediti sveobuhvatna testiranja na razini cijele mreže.

Novi sustav naplate temelji se na dvjema u svijetu već provjerenim tehnologijama. ALPR tehnologija omogućuje naplatu cestarine za laka vozila putem automatskog prepoznavanja registarskih pločica i nadzora plaćanja, dok DSRC tehnologija ostaje namijenjena korisnicima ENC uređaja.

Iz HAC-a su se osvrnuli i na česte nedoumice u javnosti vezane uz plaćanje gotovinom. Naglašavaju da gotovina ne nestaje, no način plaćanja bit će drugačiji. Naime, više neće postojati mogućnost plaćanja cestarine gotovinom na izlaznim kućicama, ali će korisnici moći sami odabrati način plaćanja i prijave u sustav, uključujući gotovinsku uplatu u prodajnim uredima HAC-a i koncesionara, kao i na drugim ovlaštenim prodajnim mjestima.