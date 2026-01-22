Andrija Mikulić danas izlazi iz Remetinca

Andrija Mikulić, bivši glavni državni inspektor koji je od konca studenog 2025. u Remetincu, tijekom današnjeg dana bi trebao biti pušten na slobodu. USKOK je tražio da mu se ukine istražni zatvor, jer su ispitani svi u odnosu na njega predloženi svjedoci, pa više nema osnova za njegov boravaka iza zidina Remetinca. To znači da će se Mikulić u nastavku istrage koju je USKOK u studenom lani pokrenuo protiv njega i još nekoliko osoba, braniti sa slobode. Istražni zatvor je ukinut i Mikulićevom kumu Draganu Krasiću, također na zahtjev USKOK-a, nakon što su ispitani predloženi svjedoci.

USKOK ih sumnjiči da su tražili i primili oko 190.000 eura mita od Gorana Večkovića i Ivice Vugrinca, dvojice zagorskih poduzetnika, kako bi pogodovali njihovim tvrtkama. Osim novca, kao mito su, kako se sumnja primali i meso te građevinski materijal. Istragom su obuhvaćeni i Večković i Vugrinec, no oni su nakon uhićenja us studenom lani pušteni da se brane sa slobode. Mikulić je uhićen dok je bio u lovu, a koji sat prije uhićenja Vlada ga je smijenila s pozicije glavnog državnog inspektora, a njegov nasljednik još nije imenovan.

USKOK je Mikulića jedno vrijeme tajno pratio i prisluškivao, uspjeli su ubaciti i "bubu" u jedno od vozila kojim se koristio, pa je tako snimljen i dogovor oko raspodijele 70.000 eura mita između Mikulića i Krasića. Dok je Mikulić bio u Remetincu, Josip Šincek, koji je pod istragom zbog optužbi da je nezakonito skladištio ogromne količine opasnog otpada, nadopunio je svoju obranu, u kojoj je prema neslužbenim informacijama tvrdio da je Mikulić i od njega tražio mito. On je nakon toga pušten iz istražnog zatvor u kojem je bio gotovo devet mjeseci, a hoće li USKOK nakon provjere navoda iz njegovog iskaza, proširiti istragu protiv Mikulića, tek će se vidjeti.