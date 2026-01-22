Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 139
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
USKOK PREDLOŽIO DA MU SE UKINE ISTRAŽNI ZATVOR

Andrija Mikulić danas izlazi iz Remetinca

Zagreb: Andriji Mikuliću određen istražni zatvor
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Ivana Jakelić
22.01.2026.
u 13:56

USKOK je Mikulića jedno vrijeme tajno pratio i prisluškivao, uspjeli su ubaciti i "bubu" u jedno od vozila kojim se koristio, pa je tako snimljen i dogovor oko raspodijele 70.000 eura mita između Mikulića i Krasića

Andrija Mikulić, bivši glavni državni inspektor koji je od konca studenog 2025. u Remetincu, tijekom današnjeg dana bi trebao biti pušten na slobodu. USKOK je tražio da mu se ukine istražni zatvor, jer su ispitani svi u odnosu na njega predloženi svjedoci, pa više nema osnova za njegov boravaka iza zidina Remetinca. To znači da će se Mikulić u nastavku istrage koju je USKOK u studenom lani pokrenuo protiv njega i još nekoliko osoba, braniti sa slobode. Istražni zatvor je ukinut i Mikulićevom kumu Draganu Krasiću, također na zahtjev USKOK-a, nakon što su ispitani predloženi svjedoci.

USKOK ih sumnjiči da su tražili i  primili oko 190.000 eura mita od Gorana Večkovića i Ivice Vugrinca, dvojice zagorskih poduzetnika, kako bi pogodovali njihovim tvrtkama. Osim novca, kao mito su, kako se sumnja primali i meso te građevinski materijal. Istragom su obuhvaćeni i Večković i Vugrinec, no oni su nakon uhićenja us studenom lani pušteni da se brane sa slobode. Mikulić je uhićen dok je bio u lovu, a koji sat prije uhićenja Vlada ga je smijenila s pozicije glavnog državnog inspektora, a njegov nasljednik još nije imenovan.

USKOK je Mikulića jedno vrijeme tajno pratio i prisluškivao, uspjeli su ubaciti i "bubu" u jedno od vozila kojim se koristio, pa je tako snimljen i dogovor oko raspodijele 70.000 eura mita između Mikulića i Krasića. Dok je Mikulić bio u Remetincu, Josip Šincek, koji je pod istragom zbog optužbi da je nezakonito skladištio ogromne količine opasnog otpada, nadopunio je svoju obranu, u kojoj je prema neslužbenim informacijama tvrdio da je Mikulić i od njega tražio mito. On je nakon toga pušten iz istražnog zatvor u kojem je bio gotovo devet mjeseci, a hoće li USKOK nakon provjere navoda iz njegovog iskaza, proširiti istragu protiv Mikulića, tek će se vidjeti. 

FOTO Dolazak inspektora u kuću Andrije Mikulića koji je uhićen u akciji USKOK-a
Zagreb: Andriji Mikuliću određen istražni zatvor
1/37
Ključne riječi
istražni zatvor USKOK Andrija Mikulić

Komentara 2

Pogledaj Sve
RA
RafaelZDS
14:06 22.01.2026.

Andrija je sa svojim inspektorima dobro organizirao biznis, nego tko ga je direktno instalirao taj bi i trebao odgovarati!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Započelo suđenje ženi optuženoj da je svoje dijete bacila u Savu
Video sadržaj
15
TRAGEDIJA RAZOTKRILA I SVE PROBLEME SUSTAVA

Majka (35) osuđena na 15 godina zatvora jer je trogodišnje dijete utopila u Savi

'Ova tragedija nije samo tragedija jedne obitelji, nego i društva u kojem živimo. Ona ukazuje, ali i obvezuje na nužnost osiguravanja sveobuhvatnog, stručnog, koordiniranog i svima dostupnog sustava pomoći i podrške djeci, ali i roditeljima djece s poteškoćama u razvoju' riječi kojima je Sanja Nola, predsjednica sudskog vijeća zagrebačkog Županijskog suda okončala objavu nepravomoćne presude 35-godišnjoj majci

NASELJE KURŠANEC

Policija mladiću koji je puštao glazbu zaplijenila tri puške, među njima i 'kalašnjikov'

Tijekom pretrage policijskim službenicima nepozvan je pristupio 42-godišnjak te ih je pod utjecajem alkohola omalovažavao i vrijeđao raznim pogrdnim riječima. Muškarac je uhićen i priveden u Policijsku postaju Čakovec te će se protiv njega zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, podnijeti optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!